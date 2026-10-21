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Rukometaši Partizana odigrali su večeras u Beogradu nerešeno 33:33 protiv Porta u meču petog kola grupe A Lige šampiona.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Nikola Crnoglavac sa osam golova. Vladislav Kuleš je postigao šest golova, dok su Aljoša Damjanović i Joav Lumbroso dali po četiri.

1/4 Vidi galeriju RK Partizan Foto: Maja Nastić

U redovima Porta istakao se Pedro Oliveira sa šest pogodaka, a Rikardo Brandao i Vasko Košta zabeležili su po pet.

Ekipa iz Portugalije je sredinom drugog poluvremena vodila 25:18, ali je Partizan u završnici meča uspeo da neutrališe prednost Porta i dođe do prvog boda ove sezone u Ligi šampiona.

Rukometaši Vesprema savladali su na svom terenu Berlin rezultatom 39:35 u utakmici grupi A.

Vesprem je osigurao prvo mesto u grupi sa 10 bodova, drugi je Berlin sa šest, Porto se nalazi na trećem mestu sa tri, dok je Partizan poslednji sa jednim bodom.

U poslednjem kolu, Partizan će gostovati Berlinu, a Porto će dočekati Vesprem.