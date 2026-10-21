Slušaj vest

Nekadašnji srpski reprezentativac Nemanja Nedović trenutno nema angažman, ali održava formu i ne pomišlja na kraj karijere.

Prethodne sezone nastupao je za Monako, međutim taj klub se u međuvremenu ugasio. Sa druge strane, važeći ugovor koji ima sa Crvenom zvezdom ostao je mrtvo slovo na papiru jer tim sa Malog Kalemegdana očigledno ne računa na njega, pa je iskusni bek primoran da formu održava van klupskih okvira.

1/8 Vidi galeriju Nemanja Nedović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

Iako je zašao u 35. godinu života, popularni Neda je partijama na „Belgrade Summer League” pokazao da u njemu i dalje ima i te kako goriva za vrhunsku košarku i da je još rano za odlazak u penziju.

Sada je zaigrao u društvu poznatih domaćih košarkaša koji su trenutno bez ugovora ili jednostavno žele da ostanu u takmičarskom ritmu.