Slušaj vest

Nekadašnji srpski reprezentativac Nemanja Nedović trenutno nema angažman, ali održava formu i ne pomišlja na kraj karijere.

Prethodne sezone nastupao je za Monako, međutim taj klub se u međuvremenu ugasio. Sa druge strane, važeći ugovor koji ima sa Crvenom zvezdom ostao je mrtvo slovo na papiru jer tim sa Malog Kalemegdana očigledno ne računa na njega, pa je iskusni bek primoran da formu održava van klupskih okvira.

Nemanja Nedović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

Iako je zašao u 35. godinu života, popularni Neda je partijama na „Belgrade Summer League” pokazao da u njemu i dalje ima i te kako goriva za vrhunsku košarku i da je još rano za odlazak u penziju.

Sada je zaigrao u društvu poznatih domaćih košarkaša koji su trenutno bez ugovora ili jednostavno žele da ostanu u takmičarskom ritmu.

Ne propustiteKošarka"NEDOVIĆ MI JE REKAO DA NEĆE PRIČATI SA MNOM ZBOG PRELASKA U PARTIZAN" Kejs otkrio šta mu je rekao bivši as Crvene zvezde!
Snimak ekrana 2026-09-19 170019.png
Košarka"CEPAO" ME JE GDE GOD JE MOGAO! Nedović se vratio iz izlaska, pa naleteo na Saleta Đorđevića, jedan pogled mu je sve rekao: Samo je klimnuo glavom, a sutra...
Nemanja Nedović i Saša Đorđević
EvroligaMIŠKO GA JE SAVETOVAO: "Ne možeš ti sa Željkom" - sada žali jer nije otišao kod Obradovića!
željko obradović miško ražnatović
Košarka"NE MOŽEŠ TI SA ŽELJKOM!" Rečenica koja je promenila Nedovićevu karijeru: Zbog saveta Miška Ražnatovića nije otišao kod Obradovića!
normal_20250112193412_STJ07372.jpg
Košarka"NIJE TO TRAGEDIJA" Nedović progovorio o Vildozi u Partizanu: On je stranac, došao je da zaradi novac!
Luka Vildoza

00:23
Nemanja Nedović potpisuje Zvezdin dres posle utakmice sa Partizanom Izvor: Kurir