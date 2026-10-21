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Jezive i izuzetno tužne vesti potresle su rukometni svet. U 40. godini života iznenada je preminuo Rati Mkhvilidze, nekadašnji reprezentativac Gruzije i bivši rukometaš šabačke Metaloplastike.

Prema navodima tamošnjih medija, tragični ishod dogodio se u tržnom centru, nakon što je osetio nagle bolove, ušao je u apoteku gde je usled snažnog i iznenadnog srčanog udara preminuo na licu mesta.

Ljubitelji rukometa u Srbiji pamtće ga po dvogodišnjem boravku u Šapcu, gde je od 2009. do 2011. godine sa uspehom nosio dres Metaloplastike i branio boje kluba na evropskoj sceni.

Tokom bogate internacionalne karijere nastupao je i za islandski Stjarnan, turski Trabzon, kao i za Pelister iz Severne Makedonije. Ckhvilidze je ostavio dubok trag u gruzijskom rukometu. Za nacionalni tim odigrao je 28 zvaničnih mečeva i postigao čak 112 pogodaka.

- Tužne vesti stižu iz Gruzije, iz glavnog grada Tbilisija. U 40. godini života preminuo je Rati Mskhvilidze, nekadašnji rukometaš RK Metaloplastika, koji je deo svoje sportske karijere proveo i u dresu šabačkog kluba. Vest o njegovoj smrti potresla je rukometnu javnost u Gruziji, ali i sve one koji su ga poznavali i sa njim delili rukometni teren. Ovo su teški momenti za njegovu porodicu, prijatelje, nekadašnje saigrače i celokupnu rukometnu zajednicu.

Mskhvilidze je bio reprezentativac Gruzije, a tokom svoje karijere nastupao je i za Metaloplastiku. U Šapcu je igrao tokom sezona 2009/10. i 2010/11, kada je sa plavima nastupao i na evropskoj sceni.

Za reprezentaciju Gruzije odigrao je 28 zvaničnih utakmica i postigao 112 golova, ostavivši značajan trag u razvoju rukometa u svojoj zemlji. Nakon igračke karijere posvetio se i trenerskom radu, prenoseći svoje znanje i iskustvo na mlađe generacije.

Njegov prerani odlazak predstavlja veliki gubitak za gruzijski rukomet i sve koji su ga poznavali. Iza njega ostaju sportski rezultati, uspomene i ljudi sa kojima je delio najlepše, ali i najteže trenutke rukometne karijere.

RK Metaloplastika izražava najdublje saučešće porodici Ratija Mskhvilidzea, njegovim prijateljima, nekadašnjim saigračima i celokupnoj rukometnoj zajednici u Gruziji. Počivaj u miru, Rati - stoji u saopštenju Metalopalstike.