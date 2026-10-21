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Košarkaši Bosne pobedili su u Sarajevu ekipu Bahčešehira sa 86:77 (21:13, 15:20, 22:17, 28:27), u meču četvrtog kola Grupe D Evrokupa.

Bosnu je do prvog trijumfa u Evrokupu vodio Šon Pajps sa 18 poena, Deandre Golston je upisao poen manje, uz četiri skoka, dok je Darko Talić postigao 13 poena, uz četiri asistencije.

Najefikasniji u ekipi Bahčešehira, koju sa klupe vodi srpski trener Aleksandar Đorđević, bio je Mateuš Ponjitka sa 20 poena, a Markiz Rid je dodao 15 poena.

Bahčešehir na prvom mestu Grupe D ima tri pobede i jedan poraz, dok Bosna zauzima sedmo mesto sa skorom 1/3.

Naredni meč Bahčešehir igra na svom terenu protiv PAOK-a, a Bosna gostuje Romi.