U 7. kolu Evrolige na programu je prvi ovosezonski košarkaški večiti derbi, u kom će Partizan od 20.45 pred krcatim tribinama beogradske Arene ugostiti Crvenu zvezdu.
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Ekipe u ovaj okršaj ulaze u potpuno suprotnim raspoloženjima i formi, crno-beli su nakon tri uvodne pobede upali u krizi i nanizali tri poraza, dok su crveno-beli posle dva uvodna neuspeha uhvatili pobednički ritam i nanizali četiri trijumfa.
Predstojeći duel biće poseban i po tome što ćemo prvi put gledati španski trenerski okršaj na klupama večitih rivala.
Trening Partizana pred večiti derbi Foto: Kurir Sport
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Đoan Penjaroja već zna kakvu atmosferu nosi ovaj meč, dok će Ibon Navaro upisati svoj debitantski nastup u derbiju.
Kladionice su ulogu blagog favorita prepustile Crvenoj zvezdi, te je kvota na pobedu crno-belih 1.15, dok se trijumf ekipe sa Malog Kalemegdana plaća koeficijentom 1.95.
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