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Fudbaleri splitskog Hajduka ostvarili su pobedu nad Ajaksom (2:1) u 1. kolu Lige konferencija, ali je slavlje na Poljudu ostalo u senci navijačkih izgreda.

Zbog velikog haosa koji su pristalice domaćeg tima napravile na tribinama, meč je u jednom trenutku morao da bude privremeno prekinut, pa je reakcija evropske kuća fudbala bila neminovna, ali kazna je skandalozna.

Kao posledica divljanja navijača, UEFA je donela zvaničnu odluku o kažnjavanju hrvatskog kluba, pa je klub kažnjen sa svega 80.000 evra, dok se stadion zatvara na utakmici 3.kola Lige konferencija protiv Sent Trojdena, što je ogromna sramota za evropsku kuću fudbala.

Hajduk se povodom ove situacije oglasio saopštenjem na svom zvaničnom sajtu, gde je i potvrdio vest o izrečenim sankcijama od strane evropske kuća fudbala.

1/5 Vidi galeriju Torcida na meču Hajduk Split - Ajaks Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

- Zbog prekida koji je nastao upotrebom pirotehničkih sredstava, Hajduk je kažnjen na sledeći način. Zatvara se ceo stadion na utakmici 3.kola Lige konferencija protiv Sent Trojdena. Platićemo 80.000 evra kazne, a imamo i uslovnu kaznu, u slučaju ponavljanja istih ili sličnih incidenata uzrokovanih upotrebom pirotehničkih sredstava, zatvaranjem celog stadiona na nekoj od idućih mečeva u Evropi. Dodatno, klub je kažnjen sa 16.000 evra zbog neprohodnih stepenica na tribinama.

- Svim navijačima jasno poručujemo, u idućim utakmicama u Evropi, kako gostujućim tako i domaćim, suzdržite se od bilo kakvog nepoželjnog ponašanja koja mogu naneti ogromnu štetu klubu, kako finansijsku, tako i reputacijsku. U nadi da ćemo svi zajedno doživeti evropske pobede, budimo lep primer po kojem će nas Evropa pamtiti - stoji u objavi kluba.

Podsetimo, pdred utakmicu Hajduka i Ajaksa, domaća navijačka grupa „Torcida” napravila je jezivu uvertiru marširajući ka stadionu uz sramotne nacističke i ustaške parole.