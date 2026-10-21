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Najprestižnija individualna nagrada u fudbalu "Zlatna lopta" poslednjih godina često je bila inicijator velikih svađa.

No, čini se da će vrhunac u tom smislu dostići ove godine.

Pojedini mediji su plasirali informaciju da je Hari Kejn, napadač Bajerna i Nemačke, obavešten da je osvojio ovu prestižnu nagradu za najboljeg igrača na svetu.

Prema tim navodima, on bi trebao ovih dana da obavi i zvanično fotografisanje.

Ukoliko se ovo desi, ta odluka bi mogla da izazove dosta kontroverzi. Kejn jeste sjajan i efikasan napadač, ali ne i osvajač bitnih trofeja u sezoni za nama.

U uži izbor za nagradu su još Francuz Kilijan Mbape, kao i Španci Lamin Jamal i Rodri, koji su osvojili titulu svetskog prvaka.

Ono što upada u oči jeste da će Frans fudbal, koji u saradnji sa UEFA dodeljuje ovu nagradu, jubilarnu 70. svečanost prvi put organizovati van Pariza, i to upravo u Londonu, u Engleskoj.

Zlatna lopta prvi put je dodeljena 1956. godine, a dobio ju je engleski fudbaler Stenli Metjuz. Njemu u čast dodela je i preseljena privremeno u London.

Svečana ceremonija će biti održana u ponedeljak 26. oktobra.