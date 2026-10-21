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Južnoafrički ragbista Hajron Endruz (31), koji je pronađen mrtav u hotelu svoje ekipe Lajons u Francuskoj, preminuo je prirodnom smrću, pokazali su rezultati obdukcije, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).

1/6 Vidi galeriju Ragbi Foto: Dave Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia Slično, DANIEL VAQUERO / Sipa Press / Profimedia, Profimedia

Endruz je ovog leta prešao u ekipu Lajonsa iz Johanesburga, a njegovo telo pronađeno je u hotelskom tušu uoči utakmice Kupa šampiona protiv La Rošela, koja je odigrana u subotu.

Prema nalazima obdukcije, Endruz je imao rascep aorte, arterije koja prenosi krv iz srca ka ostatku tela. Zbog pucanja krvnog suda, krv je dospela u srčanu kesu koja okružuje srce.

Istražitelji su prvobitno razmatrali mogućnost da je ragbista pao, doživeo srčani udar ili pretrpeo aneurizmu, odnosno proširenje krvnog suda koje može da dovede do njegovog pucanja.

Rascep aorte predstavlja retko i veoma opasno zdravstveno stanje, koje može biti povezano sa neotkrivenim visokim krvnim pritiskom ili urođenim poremećajem.

Endruzovo telo još nije prebačeno u njegovu rodnu Južnu Afriku. Njegova supruga Mejglin, sa kojom je imao dva sina, zamolila je javnost za "poštovanje, privatnost i strpljenje u ovom teškom periodu".