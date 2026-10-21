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Pred nama je nova revija profesionalnog boksa - Balkan Boxing 13, koja će biti održana u Severnoj Makedoniji u gradu Negotino sa početkom od 18 časova.

Ljubitelji boksa će u hali Mladost imati prilike da gledaju pet zanimljivih borbi, a "main event" rezervisan je za borbu "Tajsona iz Prijepolja" - Almira Memića, šampiona Srbije i jednog od najboljih srpskih boksera, kojem će rival biti Boris Nedbal iz Slovačke.

1/9 Vidi galeriju Almir Memić Foto: BSS, BSS/Aleksandar Stojanović

Almir Memić je do sada imao šest profesionalnih mečeva, a na svih šest je izašao kao pobednik, od čega je dva puta nokautirao protivnika.

Njegov rival je Boris Nedbal, 29-godišnji Slovak, koji ima upečatljiv izgled zbog velikog broja tetovaža na svom telu. Nedbal je u karijeri imao 10 borbi, od čega je pobedio na šest, a na četiri je poražen.

Ono što je zanimljivo, devet od 10 borbi je završeno prekidom, što najavljuje spektakl i vatromet u ringu, jer je i Almir Memić poznat po beskompromisnom načinu borbe bez mnogo kalkulacija.

Sunaslovna borba će biti između Mateja Čatleskog, jednog od najboljih mladih boksera Severne Makedonije, koji će imati najveću podršku navijača, jer se bori u svojoj zemlji. Ovo je njegova četvrta profi borba i takođe do sada nije poražen u profi karijeri. Rival mu je Leon Marić iz Bosne i Hercegovine, koji ima skor od 11 pobeda i 23 poraza u profi karijeri.

Jedna od najzanimljivijih borbi očekuje nas između Marka Kraljevića, hrvatskog boksera sa skorom od devet pobeda i jednog poraza, a rival mu je nezgodni Stefan Mihajlov koji ima 10 pobeda i 35 poraza uz tri nerešena ishoda. Mihajlov će biti nezgodan izazov za Kraljevića, a to se videlo i na jednoj od prethodnih Balkan Boxing revija, kada je pružio žestok otpor Benjaminu Poturku u Sarajevu.

Na Balkan Boxing 13 se bori i jedan od najboljih teškaša u Srbiji - Sanel Hasanović. Pazarac do sada ima skor od 10 pobeda, jednog poraza i jednog remija u profi karijeri, a rival mu je Kamerunac Andre Jumbi Ojen.

Ojen je u dosadašnjoj karijeri imao četiri profi borbe, od kojih je dve završio pobedom, a dva puta je poražen.

Zanimljiva borba će biti i između Vuka Vukajlovića i Filipa Dostanića, dvojice srpskih boksera koji traže svoju prvu profesionalnu pobedu.

Karte za Balkan Boxing 13 su puštene u prodaju i mogu se kupiti po cenama od 400, 500 i 600 denara.