Levante je na 11. mestu sa 10 bodova, a Bilbao je na 13. poziciji sa bodom manje
Fudbal
"ŽABE" JAČE OD "LAVOVA": Fudbaleri Levantea pobedili Atletik Bilbao
Slušaj vest
Fudbaleri Levantea pobedili su večeras na svom terenu u Valensiji Atletik Bilbao 3:1, u zaostalom meču šestog kola španske Primere.
Strelci za Levante bili su Roher Brugue u 20. i 22. i Karl Eta Ejong u osmom minutu sudijske nadoknade vremena.
La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Gol za Bilbao postigao je Aleks Berenguer iz penala u 66. minutu.
Bilbao je od 73. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Ajmerik Laporte.
Levante je na 11. mestu sa 10 bodova, a Bilbao je na 13. poziciji sa bodom manje.
U narednom kolu, Levante će u San Sebastijanu gostovati Real Sosijedadu, dok će Bilbao dočekati Hetafe.
Reaguj
Komentariši