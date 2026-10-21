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Fudbaleri Levantea pobedili su večeras na svom terenu u Valensiji Atletik Bilbao 3:1, u zaostalom meču šestog kola španske Primere.

Strelci za Levante bili su Roher Brugue u 20. i 22. i Karl Eta Ejong u osmom minutu sudijske nadoknade vremena.

1/12 Vidi galeriju La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Gol za Bilbao postigao je Aleks Berenguer iz penala u 66. minutu.

Bilbao je od 73. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Ajmerik Laporte.

Levante je na 11. mestu sa 10 bodova, a Bilbao je na 13. poziciji sa bodom manje.

U narednom kolu, Levante će u San Sebastijanu gostovati Real Sosijedadu, dok će Bilbao dočekati Hetafe.