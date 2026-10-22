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Skandalozne scene koje su obeležile duel Hajduka i Ajaksa i dalje izazivaju oštre reakcije.

Deo navijača splitskog kluba tokom utakmice posegnuo je za parolama koje prizivaju Hitlera i Aušvic, što je izazvalo osude i otvorilo pitanje kako je moguće da se takve poruke čuju na sportskim tribinama i u 2026. godini.

Na ponašanje Torcide reagovao je i nekadašnji kapiten HajdukaHrvoje Vejić, koji je o incidentu govorio u programu "MAXSporta". Nije krio razočaranje što je ponašanje pojedinih navijača bacilo senku na sve ono dobro što se događalo na terenu.

"Nažalost, deo navijača dao je sebi za pravo da pokvari spektakularno veče i trud igrača stavi u drugi plan. Kada sam video koreografiju, bio sam ponosan, ali sam otišao razočaran uprkos rezultatu, jer je sve dobro ostalo u senci. Došli smo do toga da moramo da se stidimo dela navijača koji je osramotio grad, klub i državu", rekao je Vejić.

Hrvoje Vejić Foto: JANEK SKARZYNSKI / AFP / Profimedia

Posebno ga je pogodilo to što se u današnje vreme na tribinama čuju poruke koje prizivaju najmračnije stranice istorije. Takvo ponašanje, poručio je, ne može da se opravda atmosferom na stadionu, rivalstvom ili navijačkim strastima.

"Nadam se da će se neko od odgovornih pobrinuti da se ovo više ne ponavlja. Neko u 2026. godini priziva Hitlera i Aušvic, pa se pitam šta se to dešava u tim glavama. Pitam se za koga gradimo novi stadion. Bolje da gradimo vrtiće!", poručio je bivši kapiten Hajduka.

Sport bi trebalo da bude prostor nadmetanja, strasti i podrške klubu, a ne pozornica za veličanje nacizma i prizivanje zločina. Pozivanje na Hitlera i Aušvic nije bezazlena provokacija niti navijački folklor, već poruka koja vređa žrtve istorijskih zločina i prevazilazi sve granice prihvatljivog ponašanja na stadionu.

Umesto da se priča o fudbalu, igračima i atmosferi, pažnja je ponovo usmerena na sramotne poruke sa tribina.

1/25 Vidi galeriju Hajduk Split - Torcida Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot

Ko je Hrvoje Vejić?

Hrvoje Vejić je bivši hrvatski fudbaler koji je tokom karijere igrao na poziciji štopera, a najveći trag ostavio je u Hajduku iz Splita, čiji je dres nosio u više navrata i bio jedan od igrača sa važnom ulogom u ekipi.

Rođen je 1977. godine u Metkoviću, a nastupao je i za druge klubove, uključujući grčki Panionios i ruski Tom iz Tomska. Vejić je bio i član reprezentacije Hrvatske, za koju je upisivao nastupe tokom svoje karijere. Nakon završetka profesionalnog igranja ostao je prisutan u fudbalskim temama, a njegovi komentari o dešavanjima u Hajduku imaju posebnu težinu zbog povezanosti sa splitskim klubom, u kojem je nosio i kapitensku traku.