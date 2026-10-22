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Fudbaler Real Madrida Kilijan Mbape izjavio je da je dobro što je njegov saigrač Vinisijus Žunior tužan zbog golgeterske krize, jer to znači da mu je stalo do tima i navijača.

Golgeterska kriza Vinisijusa Žuniora nastavila se njegovim povratkom u tim Real Madrida u Ligi šampiona. Ovaj napadač nije uspeo da se upiše u strelce u pobedi Reala nad Lajpcigom od 4:1 na domaćem terenu, čime je stigao do devet uzastopnih nastupa bez gola za španski klub.

"Zapravo je veoma dobro što je tužan, jer to znači da mu je zaista stalo do tima i navijača", rekao je njegov saigrač Kilijan Mbape.

"Mora da ostane smiren i da bude ponosan na ono što jeste, jer veliki igrač uvek mora da bude ponosan na sebe, kao i da povrati samopouzdanje, jer poseduje kvalitet", dodao je Mbape.



1/4 Vidi galeriju Kilijan Mbape Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na stadionu "Santijago Bernabeu" čuli su se i zvižduci kada je Vinisijus napravio grešku prilikom pokušaja dodavanja Džudu Belingemu, negde sredinom prvog poluvremena. Belingem je odmah počeo da aplaudira, kao da poziva publiku da podrži Vinisijusa.

Brazilac se oglasio

U pojedinim trenucima, deo publike je uzvikivao njegovo ime.

"Živim svaki trenutak. I ovo će proći", napisao je Vinisijus na Instagramu nakon utakmice.

Brazilac je bio među prvim igračima koje je trener Žoze Murinjo zamenio, zajedno sa Alvarom Karerasom. Delovao je frustrirano kada je saznao da napušta teren, ali nije reagovao tako burno kao što je to bio slučaj kada je zamenjen na utakmici protiv Rome.

"Mislim da je Vini odigrao dobru utakmicu, taktički je bio dobar. Ne bih rekao da je tužan, jer samo on može da zna da li se tako oseća ili ne, ali njegov trener je zadovoljan", rekao je Murinjo.

On je potom na konferenciji za novinare objasnio da je zamenio Vinisijusa jer ima "dugačku klupu", a ne zato što nije bio zadovoljan kako je igrao.

Vinisijus je ove sezone postigao samo dva gola za klub i reprezentaciju - jedan za Real u drugoj prvenstvenoj utakmici u avgustu, a drugi za Brazil u prijateljskom meču protiv Australije u septembru.

Ovaj 26-godišnji fudbaler se vratio u tim Reala nakon što je odslužio prvu od četiri utakmice suspenzije u španskoj ligi zbog povlačenja za kosu protivničkog igrača i agresivnog prigovaranja sudiji.

Vinisijus će takođe propustiti predstojeći "klasiko" protiv lidera Primere, Barselone

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