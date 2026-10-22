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Verbalni obračun Luke Dončića i mladog Jaksela Lendeborga obeležio je duel između Lejkersa i Golden Stejt Voriorsa, a ono što je počelo dobacivanjem na parketu pretvorilo se u pravi rat rečima koji se nastavio i posle utakmice.

1/5 Vidi galeriju Sukob i Dončića i Lendeborga Foto: Screenshot

Sve je počelo krajem druge četvrtine, kada je Lendeborg, zadužen da čuva Dončića, ušao u raspravu sa jednom od najvećih zvezda lige. Luka je iznudio faul, a zatim, prema snimcima i izveštajima sa utakmice, poručio mladom rivalu:

– Ne možeš, je**no, da me čuvaš!

Dončić je uz to počeo da tapše, jasno stavljajući do znanja da ga provokacije ne uznemiravaju. Lendeborg je ubrzo završio na klupi, ali tu nije bio kraj njihovog obračuna.

Luka ga prozivao, a rukiju dosuđena tehnička

Nakon što je pogodio šut preko protivničkog igrača, Dončić se okrenuo prema klupi Voriorsa i nastavio da provocira Lendeborga, pozivajući ga da se vrati na parket.

- Vrati se, pi**o.

Trener Stiv Ker pokušao je da smiri situaciju, ali tenzije nisu nestale.

Situacija je kulminirala pred kraj poluvremena, kada je Lendeborg dobio tehničku grešku zbog dobacivanja slovenačkom asu. Dončić je, međutim, posle meča naglasio da ovog puta nije uzvratio verbalno i da želi da izbegne nepotrebne tehničke greške.

- Baš je mnogo pričao. Ali ja nisam ništa odgovorio i želim da tako bude tokom cele ove sezone. Ne želim da dobijam tehničke greške. Ovo je prvi put da nije bilo obostrane tehničke jer ja ništa nisam rekao - objasnio je Luka.

Ruki šokirao izjavom posle utakmice

Ako je neko očekivao da će se sve završiti poslednjim zvukom sirene, prevario se. Lendeborg je nakon utakmice otvoreno kritikovao Dončića i poručio da je zbog njegovog ponašanja izgubio poštovanje prema slovenačkom košarkašu.

- Bilo je zanimljivo iskustvo. Video sam šta je NBA, čoveče. Mnogo simuliranja, iznuđivanja faulova i moljakanja sudija. Gledajući sve to izbliza, uz konstantno prigovaranje i žaljenje, izgubio sam poštovanje prema njemu. To je bilo užasno - rekao je Lendeborg.

Ruki je dodao da ga nije toliko iznerviralo samo dosuđivanje faulova koliko Dončićevo stalno obraćanje sudijama i način na koji je reagovao nakon što bi dobio odluku u svoju korist.

Tako je duel dobio i treće poluvreme... Dončić je na parketu pokazao da ne beži od verbalnih okršaja, dok je Lendeborg jasno stavio do znanja da ga poraz nije sprečio da javno kritikuje jednu od najvećih zvezda lige.

A ako je suditi po izjavama posle meča, ovaj obračun mogao bi da dobije nastavak već pri sledećem susretu Lejkersa i Voriorsa.