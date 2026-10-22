Slušaj vest

Bruno Fernandeš je istakao da je ponekad potrebno više hrabrosti.

Mančester junajted je izgubio u gostima od Koma sa 4:1, u trećem kolu Lige šampiona, što je dovelo do toga da se Kerik suoči sa pitanjima o svojoj budućnosti.

Kerik se izvinio grupi od 700 navijača Junajteda koji su doputovali na gostovanje, nakon što je po završetku meča, ignorišući svoje poražene igrače, prošetao terenom kako bi u više navrata podigao ruke u znak izvinjenja.

Taj potez podsetio je na reakciju Olea Gunara Solšera posle poraza od 4:1 protiv Votforda u novembru 2021. godine, što je 24 sata kasnije dovelo do njegove smene sa mesta trenera Junajteda.

1/9 Vidi galeriju Bruno Fernandeš Foto: Sportimage Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia, Anna Gowthorpe / imago sportfotodienst / Profimedia, Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia

Nekad mora hrabrije

Fernandeš je posle utakmice svojom izjavom dodatno pogoršao položaj Karija.

"Odluka stručnog štaba je bila da se ne igra presing 'čovek na čoveka', već da povremeno ostavimo prostor iza leđa i tako pokušamo da osvojimo loptu. Ipak, kada protivničkim ekipama prepustite previše poseda, oni dobiju na samopouzdanju", izjavio je Fernandeš za "TNT sports" posle utakmice, prenosi "BBC".

Usledilo je potom direktno pitanje da li je Kerik pogrešio u postavljanju taktike.

"To je na treneru i stručnom štabu da analiziraju, ne na meni. Ponekad morate biti hrabriji pod pritiskom, preuzeti rizik visokog presinga i učiniti da se protivnik oseća neprijatno", odgovorio je Fernandeš.

Kada su Keriku na konferenciji za novinare posle utakmice preneli Fernandeševe komentare, on je kratko odgovorio.

"Bez obzira na to koji sistem ili taktiku koristite, ako ne trčite, ako ne trčite ni napred i ni nazad, nećete pobediti", rekao je trener Junajteda.

Posle tri odigrane utakmice, Mančester junajted je 20. na tabeli Lige šampiona sa tri osvojena boda.

Bonus video: