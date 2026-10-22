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Partizan je dobio veliko pojačanje, a dolazak Antonija Rivsa izazvao je veliku pažnju i van granica Srbije!

Španski novinar Havijer Molero nije krio oduševljenje novim bekom crno-belih, za kojeg smatra da može da bude jedan od najboljih strelaca Evrolige!

Crno-beli su konačno dočekali pojačanje koje su dugo čekali! Antonio Rivs, bivši košarkaš Nju Orleans Pelikansa i Šarlot Hornetsa, odlučio je da karijeru nastavi u Evropi, nakon što nije uspeo da se izbori za mesto u Minesota Timbervulvsima posle predsezone.

1/5 Vidi galeriju Antonio Rivs Foto: Israel Anta / Zuma Press / Profimedia

Amerikanac je imao ugovor za trening-kamp, ali umesto da se preseli u razvojnu ligu i zaigra za Ajova Vulvse, odlučio je da napravi veliki korak i prvi put se oproba u Evroligi, i to u dresu Partizana!

Njegov dolazak nije prošao nezapaženo. Španski novinar Havijer Molero, koji piše za špansko izdanje portala "Eurohups", odmah se oglasio i poslao jasnu poruku: Partizan je dobio ozbiljnog igrača!

"Veliko pojačanje! Antonio Rivs jedan je od najboljih bekova-strelaca koji su ostali na tržištu. Svojevremeno sam ga čak uvrstio na listu potencijalnih pojačanja Real Madrida. Njegova poslednja sezona na Kentakiju bila je neverovatna, a potom je proveo dve sezone u Birmingemu i Grinzborou, gde je postizao ogroman broj poena", istakao je Molero.

Tu se, međutim, nije zaustavio! Molero je posebno izdvojio mogućnost da Rivs zaigra zajedno sa Karlikom Džonsom i Itanom Tompsonom, još jednim pojačanjem Partizana koje stiže iz NBA sistema.

"Kada ga dodate Karliku Džonsu i Itanu, dobijate jednu od napadački najpotentnijih bekovskih linija u Evroligi", zaključio je španski novinar.

Navijači Partizana sada imaju dodatni razlog za optimizam. Rivs u Beograd stiže sa reputacijom odličnog strelca, a ako uspe da prenese svoju napadačku formu na evropsku scenu, crno-beli bi mogli da dobiju ozbiljno oružje u borbi sa evroligaškim rivalima!