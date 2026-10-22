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Danas je važan šraf Šalkea i reprezentacije Bosne i Hercegovine, a nekada je igrao za manje od 150 evra mesečno i na treninge išao autostopom!

Od skromnih početaka u hrvatskoj trećoj ligi do velikih evropskih klubova, Nikola Katić izgradio je karijeru predanim radom i upornošću, a danas u Šalkeu deli svlačionicu sa legendarnim Edinom Džekom.

1/6 Vidi galeriju Nikola Katić Foto: Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia, KROEGER/RHR-FOTO / imago sportfotodienst / Profimedia, Malte Ossowski/Sven Simon / imago sportfotodienst / Profimedia

Njegova životna priča dokaz je da se upornost i odricanje na kraju mogu isplatiti, a u razgovoru za nemački "Bild" otkrio je kako je izgledao njegov put do uspeha.

Katić je otkrio kako je izgledao period kada je igrao za hrvatskog trećeligaša Neretvanac iz Opuzena. Plata je bila skromna, a odlazak na treninge često je zahtevao snalažljivost.

"Ako se dobro sećam, plata nije bila ni 150 evra. U to vreme, to mi je bio neverovatno veliki novac. Moji roditelji su imali vrlo malo slobodnog vremena, pa smo prijatelj i ja na treninge često išli autostopom. Moj stav je jasan - što više ulažeš, više ti se vraća. Roditelji su mi to godinama usađivali. Zato sam dogurao ovako daleko".

Danas, kada iza sebe ima iskustvo igranja u nekoliko evropskih liga i nastupa za reprezentaciju, te dane može da posmatra iz potpuno drugačije perspektive. Ipak, upravo su mu takva iskustva pomogla da izgradi karakter i nastavi da radi čak i kada put do cilja nije bio nimalo lak.

Od hrvatske treće lige do Rendžersa

Katićev fudbalski put počeo je u Stocu, nakon čega je 2014. godine prešao u Neretvanac. Dobre igre u hrvatskom fudbalu ubrzo su mu otvorile vrata višeg nivoa takmičenja.

Usledio je prelazak u Slaven Belupo, gde je dodatno skrenuo pažnju na sebe, a zatim i veliki korak u karijeri – transfer u škotski Rendžers 2018. godine.

Tokom boravka u Glazgovu stekao je dragoceno međunarodno iskustvo, a igrao je i na pozajmici u splitskom Hajduku. Potom je nastupao za Cirih u Švajcarskoj i Plimut u Engleskoj, pre nego što je nastavio karijeru u Šalkeu.

Od dečaka koji je na treninge odlazio autostopom do defanzivca koji igra na velikoj evropskoj sceni, Katićev put bio je sve samo ne jednostavan.

Džeko mu je mnogo više od saigrača

Posebnu pažnju u razgovoru za „Bild“ privukao je deo u kojem je Katić govorio o Edinu Džeku, sa kojim deli svlačionicu u Šalkeu i nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

O njihovom odnosu govorio je sa mnogo emocija, naglašavajući da iskusni napadač za njega nije samo fudbalski uzor već i osoba kojoj može da se obrati kada mu je potreban savet.

"Svako veče zajedno gledamo utakmice. Edin je fenomenalan igrač, ali i divna osoba. Nemam puno ljudi koje mogu da pitam za savet o vrlo privatnim stvarima. Edin je jedna od tih osoba. Privilegija je što ga mogu zvati prijateljem. Ne postoji bolji napadač od kojeg odbrambeni igrač može više da nauči", rekao je Nikola Katić za "Bild".

Njegove reči najbolje pokazuju koliko mu znači prijateljstvo sa legendom Bosne i Hercegovine. Džeko iza sebe ima bogato iskustvo igranja na najvišem nivou, a Katić smatra da defanzivac iz takvog odnosa može mnogo da nauči.

Za čoveka koji je profesionalni put započeo u skromnim uslovima, mogućnost da svakodnevno trenira i razgovara sa igračem Džekinog kalibra predstavlja dodatnu vrednost.

Katićeva priča zato nije samo priča o fudbalskoj karijeri. To je i podsetnik da put do uspeha ne mora da počne velikim ugovorom, poznatim stadionom ili reflektorima najvećih evropskih takmičenja. Ponekad počinje sa manje od 150 evra mesečno, autostopom do treninga i čvrstom odlukom da se od svog sna ne odustane.