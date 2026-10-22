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Ada Ciganlija će 31. oktobra biti mesto susreta porodica, rekreativaca i trkača, u okviru sportsko-porodične manifestacije koja objedinjuje dva različita koncepta - dnevni ADA WALK i večernji ADA RUN.

Program počinje u 16 časova ispred kafea „Ritual“, porodičnom šetnjom ADA WALK, namenjenom svim generacijama: deci, roditeljima sa bebama i kolicima, trudnicama, bakama, dekama i svima koji žele da provedu vreme u prirodi, laganom kretanju i dobrom društvu.

Ovde nema takmičenja, merenja vremena niti pritiska. Cilj je da porodice zajedno prošetaju, budu aktivne i ponesu lepu uspomenu sa Ade. Svaki prijavljeni učesnik koji završi šetnju dobiće medalju. Prijavljivanje se obavlja putem direktne poruke, uz dostavljanje imena i prezimena svakog učesnika.

1/5 Vidi galeriju Jedna Ada, dva ritma: Porodična šetnja i noćne trke 31. oktobra Foto: Privatna arhiva, pritvatna arhiva

Kada padne noć, Ada prelazi u drugi ritam. ADA RUN počinje u 19.30 i donosi dve trke - trku zadovoljstva na 5,7 kilometara i polumaraton na 21,1 kilometar. Noćni ambijent, osvetljena staza i prepoznatljivo okruženje Ade pružiće učesnicima poseban sportski doživljaj, a svakog finišera na cilju očekuje medalja.

ADA RUN je nova i samostalna sportska manifestacija i nije nastavak Čukaričkog polumaratona. Organizator celokupnog programa je EPIC Serbia iz Novog Sada, dok je Sektor za sport Gradske opštine Čukarica prepoznao značaj ovog sportskog i porodičnog koncepta i pružio mu institucionalnu podršku.

Čukarica tako nastavlja da promoviše sport, zdrave navike, porodično okupljanje i sadržaje namenjene svim generacijama.

Čukarica definitivno kroz sport spaja ljude.

Jedna Ada, dva ritma. Danju šetamo, noću trčimo.

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