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Fudbaler Bajerna iz Minhena Hari Kejn izjavio je da je njegova ekipa imala šanse da utakmicu Lige šampiona protiv Arsenala reši u svoju korist, ali i dodao da je remi na kraju realan rezultat.

Nakon što je gubio sa 1:0, pa poveo sa 2:1, Bajern je u sredu na svom terenu morao da se zadovolji remijem 2:2 protiv Arsenala, u utakmici trećeg kola Lige šampiona.

"Bila je to dobra partija. Posebno na početku drugog poluvremena, izašli smo na teren sa visokim intenzitetom i postigli gol. U tom periodu je trebalo da prelomimo utakmicu, imali smo šanse", rekao je Hari Kejn, koji je na ovoj utakmici upisao gol i asistenciju.

"U poslednjih 20 minuta smo pokušali da zadržimo loptu, ali nas je Arsenal kaznio golom. Sve u svemu, remi je realan rezultat. Mnogo igrača nam je nedostajalo, tako da prihvatamo ovaj bod", dodao je on.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Minhena Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Ovo je bila Kejnova deseta uzastopna utakmica u Ligi šampiona na kojoj je postigao gol, čime se približio na samo jedan pogodak od rekorda Kristijana Ronalda, koji je tresao mreže na 11 uzastopnih mečeva (rekord postavljen 2017. i 2018. godine).

Zadovoljan i Haverc

Da je remi u Minhenu pravedan rezultat, složio je i fudbaler Arsenala Kai Haverc.

"Sve u svemu, mislim da je rezultat pravedan. Imali smo nekoliko prilika da postignemo još jedan gol, ali je imao i Bajern", rekao je Haverc.

Možemo biti ponosni na to kako smo držali ovde. Znamo da je Bajern jedan od najboljih timova u Evropi, tako da smo zadovoljni rezultatom, iako smo želeli više", dodao je on.

Posle tri odigrane utakmice u Ligi šampiona, Arsenal je sedmi na tabeli sa sedam bodova, dok je Bajern na 14. poziciji sa dva boda manje.

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