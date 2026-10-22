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Francuski teniser Gael Monfis navodno je doživeo težak emotivni udarac kada mu je supruga, ukrajinska teniserka Elina Svitolina, telefonom saopštila da želi da okončaju brak.

Prema pisanju francuskog lista "L’Ekip", Monfis se u tom trenutku nalazio u porodičnom domu u Dubaiju, gde je čuvao njihovu ćerku Skaj, dok je Svitolina bila u Kini, na teniskom turniru.

Kako navodi francuski medij, vest ga je veoma pogodila, a privatni problemi navodno su uticali i na njegovu odluku da ranije nego što je planirano završi profesionalnu karijeru.

Umesto oproštaja pred domaćom publikom – kraj na US Openu

Monfis, nekadašnji šesti teniser sveta, planirao je da odigra još nekoliko turnira pre nego što se povuče. Očekivalo se da nastupi u Lionu, kao i na Mastersu u Parizu, gde je trebalo da se oprosti od profesionalnog tenisa.

Ipak, njegovo poslednje pojavljivanje na terenu ostao je nastup na US Openu. Prema navodima francuskog lista, porodična situacija bila je jedan od faktora koji su uticali na ovu odluku.

Svitolina je u ponedeljak javno potvrdila da se završava njihov petogodišnji brak. Ukrajinska teniserka otkrila je da se poslednjih godina suočavala sa ozbiljnim ličnim i emotivnim problemima, uključujući i posledice rata u domovini.

"Ono što se nije videlo bile su neprospavane noći, sumnje i osećaj da polako gubim sebe. Gael je sve to video. Nikada nije pustio moju ruku. Dugo smo se zajedno borili kroz ovo, sa svime što smo imali. Ali neke se bitke vode duboko u tebi i nikakva ljubav druge osobe ne može da ih dobije umesto tebe", napisala je Svitolina.

"Nisam želela da nastavim život u kom nisam srećna"

Dan kasnije, teniserka se ponovo oglasila na društvenim mrežama i pojasnila da rat u Ukrajini nije jedini razlog zbog kojeg je odlučila da stavi tačku na brak.

Istakla je da postoje i druge lične okolnosti o kojima ne želi javno da govori, a zatim objasnila koliko joj je teško pala odluka o razvodu.

"U jednom trenutku jednostavno sam shvatila da ne želim da nastavim da živim život u kojem nisam istinski srećna. I verujte mi, nije bilo lako doneti ovu odluku", poručila je ukrajinska teniserka.

Svitolina se osvrnula i na Monfisovu odluku da završi karijeru, potvrđujući da je njihova privatna situacija imala uticaja na njegovu odluku da prestane da igra.

Venčali se 2021, ćerku dobili godinu dana kasnije

Gael Monfis i Elina Svitolina venčali su se u julu 2021. godine, a u oktobru 2022. dobili su ćerku Skaj. Njihova veza godinama je privlačila pažnju ljubitelja tenisa, kako zbog njihovih uspešnih sportskih karijera, tako i zbog zajedničkih nastupa.

1/6 Vidi galeriju Elina Svitolina i Gael Monfis Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia

Pre nekoliko meseci Svitolina je govorila o tome koliko joj je emotivno bilo da prati supruga dok se pripremao za kraj profesionalne karijere. Otkrila je da joj je Monfis još prethodne godine rekao da razmišlja o povlačenju.

Mislim da je bilo u septembru prošle godine kada mi je rekao da razmišlja o tome i da će se to verovatno dogoditi. To je bilo teško i za mene, jer sam ga pratila još od početka karijere, dok je igrao sjajne mečeve, i pre nego što smo bili zajedno. Biti uz njega i videti kroz šta prolazi za mene je veoma posebno. Emotivno mi je da gledam kako se nosi sa svim tim. Ponekad mu je teško i pokušavam da budem uz njega na svakom koraku i pružim mu podršku – rekla je tada Svitolina.

Zajedno stigli do polufinala US Opena

Posebnu pažnju izaziva činjenica da su Monfis i Svitolina zajedno nastupili u konkurenciji mešovitih parova na ovogodišnjem US Openu, gde su stigli do polufinala.

Njihov zajednički nastup dogodio se samo nekoliko nedelja pre nego što je javnost saznala da se njihov brak završava.

Iako su na terenu delovali kao skladan tandem, Svitolinine reči ukazuju na to da su se iza zatvorenih vrata borili sa problemima o kojima javnost nije znala mnogo.

Priča o jednom od najpoznatijih teniskih parova tako je dobila neočekivan epilog, dok se Monfis suočava sa završetkom sportske karijere, a oboje sa velikom promenom u privatnom životu.