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Košarkaški klub Cibona i trener Ivan Rudež sporazumno su završili saradnju, saopštio je danas taj hrvatski klub.

"Treneru Ivanu Rudežu želim i ovim putem da iskreno zahvalim na predanom radu, stručnosti i velikoj energiji, kao i na svim uspesima koje je Cibona postigla tokom njegovog mandata, a koji će ostati upisani u klupsku istoriju", izjavio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.

"Iako ovakva odluka nije bila laka, verujemo da je u ovom trenutku najbolja za obe strane, a Ivanu želimo puno uspeha u nastavku karijere", dodao je on.

Rudež je na klupu Cibone seo jula 2025. godine i već u svojoj prvoj punoj sezoni osvojio je titulu prvaka Hrvatske sa tim klubom. Kako je navela Cibona u saopštenju, do imenovanja novog trenera ekipu će voditi pomoćni treneri Neven Nikolić i Andrej Štimac.

Beta

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