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Odigrana su i preostala dva meča 1. kola 18. sezone Zlatne lige u futsalu. Najatraktivnija utakmica prve runde sigurno je bio megdan Borba-Soccer i Stepa Bombonjera.

Nekadašnji finalista takmičenja, Gogijeva Borba-Soccer, kao apsolutni favorit ušla je u ovaj duel, povela sa 3:0, ali se žilavi novajlija, Stepa Bombonjera, nije predavao. U jednom trenutku na semaforu je stajalo i 4:4, ali je to bilo sve od momaka iz naselja Stepa Stepanović (Voždovac).

Do kraja rutinska igra Borbe-Soccer za konačnih 7:5 i prva tri boda.

Zlatna liga Foto: Slobodan Sandić

Aktuelni, šestosruki uzastopni osvajač - ekipa Igor Milovanović-GSP Beograd, teže nego što se očekivalo ipak je upisala pobedu protiv povratnika u takmičenje, tima Futsal News Serbia (3:2).

Sedamnaest golova na dva meča dokaz su da se upravo u ovom takmičenju, Zlatnoj ligi, igra najbolji amaterski fudbal u zemlji.

Rezultati 1. kola:

Borba-Soccer - Stepa Bombonjera 7:5 (1:0)

/M. Algamati 2, S. Marković 2, G. Đurić, A. Đurić, D. Kurtiši - D. Ostojić

2, D. Nojković, V. Nedić, A. Mihajlović/

Futsal News Serbia - Igor Milovanović-GSP Beograd 2:3 (1:2)

/S. Marković 2 - U. Vasić 2, M. Božović/

RTV Pančevo-Dunav TV - Soccerbet 3:4 (1:0)

/V. Živković 2, D. Rajković - S. Vukićević 3, D. Majstorović/

Sportissimo - Sportal 3:3 (3:0)

/S. Grujić, M. Spišić, M. Jakšić - M. Simanović 2, M. Obradović/

Parovi 2. kola (3. novembar):

Soccerbet - Igor Milovanović-GSP Beograd 19.00

Stepa Bombonjera - Futsal News Serbia 19.50

Parovi 2. kola (10. novembar):

Sportal - Borba-Soccer 19.00

RTV Pančevo-Dunav TV - Sportissimo 19.50

Na listi strelaca sa tri gola vodi Vukićević iz ekipe Soccerbet.

Sledeće kolo na programu je 3. i 10. novembra takođe u Sportskom centru „Slodes“ u Beogradu (Borska 92F). Ulaz na sve utakmice je besplatan.

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