Susret je na programu u četvrtak od 18:45...
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ČEKA NAS DRAMA NA MARAKANI: Zvezda je favorit protiv Kopenhagena, ali ni Danci nisu bez šansi!
- Crvena zvezda i Kopenhagen igraju u četvrtak od 18:45 meč drugog kola Lige konferencija na Marakani.
- Zvezda je favorit, ali Kopenhagen ima šanse, a kvote su 2,35 za domaćina, 2,90 za goste i 3,35 za nerešen ishod.
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Fudbaleri Crvene zvezde i Kopenhagena u četvrtak od 18:45 igraju meč drugog kola Lige konferencija.
Crveno-beli imaju ulogu favorita na Marakani, ali ni Danci nisu bez šansi. Kvota na Zvezdu iznosi 2,35, na trijumf Kopenhagena je 2,90, a na nerešen ishod je 3,35.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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