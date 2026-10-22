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Fudbaleri Crvene zvezde i Kopenhagena u četvrtak od 18:45 igraju meč drugog kola Lige konferencija.

Crveno-beli imaju ulogu favorita na Marakani, ali ni Danci nisu bez šansi. Kvota na Zvezdu iznosi 2,35, na trijumf Kopenhagena je 2,90, a na nerešen ishod je 3,35.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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