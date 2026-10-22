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Lionel Skaloni je doneo odluku i na radost svih u Argentini, ostaće selektor fudbalske A reprezentacije ove zemlje.

On će uskoro potpisati novi ugovor, koji će važiti do kraja Svetskog prvenstva 2030. godine, preneo je Fabricio Romano.

Skaloni ima 48 godina, Argentinu je preuzeo posle Mundijala u Rusiji 2018. godine i postao je najuspešniji selektor u istoriji ove države.

Uspeh za uspehom

Osvojio je Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine, te dve titule šampiona Južne Amerike - 2021. i 2024. godine. Ove godine je "gaučose" odveo do finala Svetskog prvenstva u Severnoj Americi i tamo je posle produžetaka njegov tim izgubio od Španije sa 0:1.

1/5 Vidi galeriju Selektor reprezentacije Argentine, Lionel Skaloni - finale Mundijala 2026. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia

Na 105 utakmica na klupi Argentine ostvario je 81 pobedu, 14 remija i deset poraza.

Sve ovo je postigao sa Lionelom Mesijem kao liderom i kapitenom ekipe, pa je bilo dosta spekulacija da će i on otići, nakon što se Mesi nedavno oprostio od dresa Argentine.

Ipak, Skaloni je odlučio da započne novu misiju na klupi nacionalnog tima, da sprovede "tihu" smenu generacija i pripremi selekciju za što bolji nastup na sledećem Mundijalu.

Naravno, za dve godine ga čeka i odbrana titule na Kopa Americi.

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