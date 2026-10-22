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U prvoj utakmici u sezoni Luka Dončić je predvodio Los Anđeles Lejkerse do ubedljive pobede nad Golden Stejt Voriorsima.

Meč je završen rezultatom 127:105, a Slovenac je uz 28 poena upisao osam skokova i sedam asistencija.

Međutim, nekadašnji košarkaš Dalasa i Real Madrida, ostavio je loš utisak na novajliju u ligi, novog košarkaša ekipe iz San Franciska, Jaksila Lendeborga.

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić na meču protiv Golden Stejta Foto: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Više ne poštujem Dončića

Lendeborg je u svojoj prvoj NBA utakmici postigao 12 poena i imao duele, pa i sukob sa Dončićem za kojeg je nakon utakmice rekao da ga je razočarao zbog čestih razgovora sa sudijama.

"Kada sam to doživeo iz prve ruke i video sve to kukanje i žaljenje, izgubio sam svako poštovanje, čoveče. Bilo je užasno", rekao je Lendeborg i dodao:

"Nije stvar u tome da li je faul dosuđen. Stvar je u tome što se on žalio tokom cele utakmice. Onda dobiješ faul, čestitam, brate, i ponašaš se prema meni kao da si uradio nešto veliko. To je baš slabo. To me je na neko vreme izbacilo iz ritma. Imao sam toliko poštovanja prema njemu. Više ga nema".

Na kraju je zaključio sledeće:

"Video sam kako izgleda NBA. Mnogo simuliranja, iznuđivanja faulova i moljakanja sudija. Zanimljiva prva utakmica, definitivno".

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