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Proslavljeni holandski trener smatra da veći broj golova ne znači nužno i kvalitetniji fudbal.

Luj van Gal Foto: Profimedia, EPA/MARTIN DIVISEK, AP

"Smešan format. Danas u Ligi šampiona mogu da igraju i Kurta i Murta", rekao je Van Gal za holandske medije.

Nekadašnji osvajač takmičenja sa Ajaksom iz sezone 1994/95. objasnio je šta mu najviše smeta.

"Zove se Liga šampiona, zar ne? Onda treba da igraju najbolji. Ne da imaš ovoliku razliku u kvalitetu. Onda bi bilo i manje golova, ali bi utakmice bile višeg standarda i gledali bismo bolji fudbal".

Van Gal zagovara jasniju podelu klubova prema kvalitetu, a kao primer naveo je organizaciju hokeja na ledu.

"Kao u hokeju na ledu. Tamo imaš A nivo, pa B nivo i tako dalje. Naravno da u fudbalu imamo Ligu Evrope i Ligu konferencije, ali UEFA se samo krije iza njih… Svuda u svetu fudbala takmičenja su organizovana po nivou kvaliteta. Jedino na samom vrhu nije".

Holanđanin se osvrnuo i na napadački pristup Barselone i Pari Sen Žermena, izdvojivši uticaj njihovih trenera, ali i finansijsku moć francuskog kluba.

"Namestilo se da su treneri Hansi Flik i Luis Enrike, koji su uvek igrali napadački fudbal. Na sve to, PSŽ ima neograničeno mnogo para za dovođenje igrača", poručio je Van Gal.

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