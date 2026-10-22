CRVENA ZVEZDA - KOPENHAGEN
LIGA KONFERENCIJA
CRVENA ZVEZDA - KOPENHAGEN: Crveno beli jure prve evropske bodove u Ligi konferencija! Rijera izveo istih 11 kao protiv Lugana!
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Kopenhagen u utakmici 2. kola Lige konferencija.
Utakmica se igra na stadionu "Rajko Mitić" sa početkom u 18.45 časova
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16:04
Sastavi:
Crvena zvezda(3-4-2-1) Mateus - Gaštarov, Gudelj, Nakajama - Krunić, Elšnik - Kostov, Handel - Lučić Ristić - Dijeng
Kopenhagen(4-3-3) Ramaj, Beijmo, Sorensen, Karizo, Ueskas, Kornelius, Robert, Suzuki, Meling, Dilejni, Nemet.
15:58
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