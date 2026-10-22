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16:04

Sastavi:

Crvena zvezda(3-4-2-1) Mateus - Gaštarov, Gudelj, Nakajama - Krunić, Elšnik - Kostov, Handel - Lučić Ristić - Dijeng

Kopenhagen(4-3-3) Ramaj, Beijmo, Sorensen, Karizo, Ueskas, Kornelius, Robert, Suzuki, Meling, Dilejni, Nemet.

16:04

Tim Zvezde za meč sa Dancima

Ne propustiteFudbalOTKRIVAMO! OVO JE TIM ZVEZDE ZA KOPENHAGEN: Biće iznenađenja, Rijera sprema zamku za Dance
Albert Rijera

16:03

Rijera pred Kopenhagen

Ne propustiteFudbalRIJERA PRED MEČ GODINE NA MARAKANI: Nisam mađioničar, ali znamo koja je naša snaga! Ni slovo o Kopenhagenu
Albert Rijera

15:58

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