Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde ugostili su Kopenhagen u drugom kolu Lige konferencija.

Poveli su gosti autogolom Mateja Gaštarova, ali je Timi Maks Elšnik brzo vratio Zvezdu u igru!

Atmosfera pred utakmicu FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Postigao je predivan gol u 33. minutu, kada je levom nogom pogodio gornji ugao i poravnao rezultat na 1:1.

Ne propustiteFudbalOSTALO JE JOŠ MANJE OD SAT VREMENA DO POČETKA UTAKMICE! Pogledajte kakva je atmosfera pred utakmicu Crvena zvezda - Kopenhagen! FOTO
WhatsApp Image 2026-10-22 at 17.47.09.jpeg
FudbalRIJERA JE PRAVI ČOVEK ZA ZVEZDU! Bivši igrač crveno-belih nema dilemu: Liga konferencija nije neuspeh...
Albert Rijera
FudbalCRVENA ZVEZDA - KOPENHAGEN: Eksplozija na Marakani, golčina Elšnika!
zvezda-kopenhagen-96775.JPG
KvotaČEKA NAS DRAMA NA MARAKANI: Zvezda je favorit protiv Kopenhagena, ali ni Danci nisu bez šansi!
lugano-zvezda-90255.jpg

BONUS VIDEO:

00:24
Navijači Kopenhagena Izvor: Kurir