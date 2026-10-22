Timi Maks Elšnik postigao je spektakularan gol za Crvenu zvezdu protiv Kopenhagena, izjednačivši rezultat na 1:1.
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KAKVA GOLČINA NA MARAKANI! Elšnik pocepao mrežu Kopenhagena - majstorija! (VIDEO)
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Fudbaleri Crvene zvezde ugostili su Kopenhagen u drugom kolu Lige konferencija.
Poveli su gosti autogolom Mateja Gaštarova, ali je Timi Maks Elšnik brzo vratio Zvezdu u igru!
Atmosfera pred utakmicu FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport
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Postigao je predivan gol u 33. minutu, kada je levom nogom pogodio gornji ugao i poravnao rezultat na 1:1.
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