Vasilije Kostov postigao je evrogol za vođstvo Crvene zvezde protiv Kopenhagena.
Fudbal
NA MARAKANI DUGO NIJE VIĐEN LEPŠI GOL! Vasilije Kostov majstorijom oduševio sve! Pogledajte golčinu kojom je Zvezda povela protiv Kopenhagena! VIDEO
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Vasilije Kostov je postigao pravi evrogol u utakmici drugog kola Lige konferencija.
Pri rezultatu 1:1, mladi fudbaler je postigao golčinu za vođstvo Crvene zvezde.
FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport
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Evrogol Kostova pogledajte u priloženom video snimku:
Ristić je odlično povukao i sačuvao loptu, a zatim je odložio do Kostova. On je sa same ivice kaznenog prostora uhvatio sjajan ugao, namestio se i fantastičnim, preciznim udarcem pod prečku postigao pravi evrogol.
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