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Vasilije Kostov je postigao pravi evrogol u utakmici drugog kola Lige konferencija

Pri rezultatu 1:1, mladi fudbaler je postigao golčinu za vođstvo Crvene zvezde

FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Evrogol Kostova pogledajte u priloženom video snimku:

Ristić je odlično povukao i sačuvao loptu, a zatim je odložio do Kostova. On je sa same ivice kaznenog prostora uhvatio sjajan ugao, namestio se i fantastičnim, preciznim udarcem pod prečku postigao pravi evrogol.

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