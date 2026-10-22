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Fudbaleri Crvene zvezde sastali su se na stadionu Rajko Mitić sa ekipom Kopenhagena u drugom kolu Lige konferencija.

Gosti su poveli, Zvezda brzo okrenula golovima Kostova i Elšnika, ali je u 70. minuut usledio novi hladan tuš.

FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Karizo je "potegao" iz daljine, lopta je nezgodno odskočila i prevarila Mateusa na golu - 2:2.

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Navijači Kopenhagena Izvor: Kurir