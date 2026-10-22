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VELIKA ŠTETA! Evo kako je Mateus kapitulirao na golu - lopta je odskočila u najgorem trenutku! (VIDEO)
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Fudbaleri Crvene zvezde sastali su se na stadionu Rajko Mitić sa ekipom Kopenhagena u drugom kolu Lige konferencija.
Gosti su poveli, Zvezda brzo okrenula golovima Kostova i Elšnika, ali je u 70. minuut usledio novi hladan tuš.
FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport
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Karizo je "potegao" iz daljine, lopta je nezgodno odskočila i prevarila Mateusa na golu - 2:2.
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