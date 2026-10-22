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Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je košarkaša Lebrona Džejmsa zbog ponašanja tokom intoniranja američke himne uoči utakmice između Filadelfije i Njujork niksa u NBA ligi.

"Dok je slušao našu nacionalnu himnu, Lebron Džejms je iskazao nepoštovanje prema našoj zemlji! Od samog početka sam govorio da on ne valja, da je potpuna sramota", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

1/5 Vidi galeriju Lebron Džejms u Filadelfiji Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, Mitchell Leff / Getty images / Profimedia

On je pozvao Džejmsa da se izvini "američkim vojnicima i herojima koji su poginuli pod američkom zastavom", kao i svima koji su, prema njegovim rečima, dali život za vrednosti koje Sjedinjene Američke Države predstavljaju.

Džejms je, prema navodima medija, pre početka utakmice u utorak uveče primećen kako uvežbava pokrete karakteristične za zamah u golfu i šut u košarci, dok je u dvorani Medison skver garden izvođena američka himna.

Snimak tog trenutka brzo se proširio društvenim mrežama, a pojedini navijači kritikovali su košarkaša, ocenjujući da je njegovo ponašanje bilo nepoštovanje prema himni i izvođaču.

Filadelfija je u toj utakmici pobedila Njujork rezultatom 106:100, a Džejms je u svom debiju u regularnom delu sezone zabeležio 14 poena, devet skokova i sedam asistencija.

Pravila NBA lige predviđaju da igrači stoje tokom izvođenja nacionalne himne, ali komesar lige Adam Silver nije dosledno primenjivao to pravilo, posebno tokom protesta protiv društvene nepravde i rasne diskriminacije, prenosi ESPN.