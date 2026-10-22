"Igramo bolje, ali izostaje bolji rezultat. Kada je reč o golovima, morate da budete efikasni da biste pobeđivali utakmice. Moja odgovornost je da stvorim uslove da ekipa kreira šanse. Stvaramo mnogo dobrih prilika, više nego naši protivnici, ali ih ne koristimo."

"Primili smo gol sa 30 metara i još jedan nakon naše greške. Ipak, stvaramo veliki broj šansi i samo je pitanje trenutka kada ćemo početi da postižemo golove. Bio bih zabrinut kada ne bismo stvarali prilike, ali nisam, jer sam siguran da ćemo, ako nastavimo da igramo na ovaj način, pobediti u mnogo utakmica. Ipak, moramo da budemo efikasniji pred golom."