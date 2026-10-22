Slušaj vest

Posle meča, trener crveno-belih Albert Rijera je rekao: 

"Igramo bolje, ali izostaje bolji rezultat. Kada je reč o golovima, morate da budete efikasni da biste pobeđivali utakmice. Moja odgovornost je da stvorim uslove da ekipa kreira šanse. Stvaramo mnogo dobrih prilika, više nego naši protivnici, ali ih ne koristimo."

FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Trener Crvene zvezde nije zabrinut.

"Primili smo gol sa 30 metara i još jedan nakon naše greške. Ipak, stvaramo veliki broj šansi i samo je pitanje trenutka kada ćemo početi da postižemo golove. Bio bih zabrinut kada ne bismo stvarali prilike, ali nisam, jer sam siguran da ćemo, ako nastavimo da igramo na ovaj način, pobediti u mnogo utakmica. Ipak, moramo da budemo efikasniji pred golom."

Ne propustiteFudbalRIJERA JE PRAVI ČOVEK ZA ZVEZDU! Bivši igrač crveno-belih nema dilemu: Liga konferencija nije neuspeh...
Albert Rijera
FudbalDVE MAJSTORIJE ELŠNIKA I KOSTOVA DOVOLJNE SAMO ZA BOD: Crvena zvezda u burnom meču sa Kopenhagenom ponovo ostala bez pobede!
zvezda-kopenhagen-96775.JPG
FudbalOTKRIVAMO! OVO JE TIM ZVEZDE ZA KOPENHAGEN: Biće iznenađenja, Rijera sprema zamku za Dance
Albert Rijera
FudbalRIJERA PRED MEČ GODINE NA MARAKANI: Nisam mađioničar, ali znamo koja je naša snaga! Ni slovo o Kopenhagenu
Albert Rijera

01:31
Gol Radeta Krunića na Lugano Zvezda i slavlje Alberta Rijere Izvor: TV Arena sport