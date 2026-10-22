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Fudbaleri Dinama iz Zagreba poraženi su na svom terenu od NEC Najmegena rezultatom 4:2, u utakmici trećeg kola ligaške faze Lige Evrope.

Hrvatski tim tako je propustio priliku da popravi bodovni saldo, pa nakon tri odigrana kola ostaje na četiri boda. Sa druge strane, Holanđani su stigli do prve pobede u ovosezonskom izdanju takmičenja.

Gosti su poveli u 25. minutu preko Bišofa, ali je Dinamo brzo odgovorio. Dion Beljo je golovima u 33. i 37. minutu doneo preokret domaćinu i nagovestio da bi Zagrepčani mogli do povoljnog rezultata.

Ipak, NEC se nije predavao, pa je Linsen u završnici prvog poluvremena pogodio za 2:2. Isti igrač je u 54. minutu ponovo zatresao mrežu i vratio prednost holandskom timu.

Konačan rezultat postavio je Šeri deset minuta pre kraja, čime je potvrdio veliki trijumf gostiju u Zagrebu. Dinamo će tako morati da traži bodove u narednim evropskim izazovima.

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