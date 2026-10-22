ELŠNIK BEZ DLAKE NA JEZIKU POSLE KOPENHAGENA: "Svi smo krivi, gorak ukus"!
Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Kopenhagenom (2:2) u drugom kolu Lige konferencije, a nakon utakmice utiske je sumirao Timi Maks Elšnik, koji je ponovo bio strelac u evropskom takmičenju.
Slovenački vezista nije krio razočaranje zbog još jednog ispuštenog rezultata, povukavši paralelu sa prethodnim duelom protiv Lugana.
- Dosta slična slika, sa razlikom da nismo izgubili. U Luganu smo ispustili iz svojih ruku, ali neki osećaji su slični. Ne da smo zaslužili više, nego da smo imali više u rukama. Gorak ukus, sad se već ponavljamo - rekao je Elšnik.
On je istakao da odgovornost za rezultat snosi čitava ekipa, ali i da se nada da će eventualne promene doneti više energije u igri.
- Ne želim nikoga da bacim pod autobus. Svi smo krivi. Voleo bih kad napravimo promene da dobijemo više energije. Nisam to osetio. Idemo dalje - poručio je fudbaler Zvezde.
Elšnik je potom uporedio Kopenhagen i Lugano, istakavši da je danski tim fizički snažniji i da igra direktniji fudbal.
- Kopenhagen je dobra, respektabilna ekipa. Dosta su fizički moćniji od Lugana i direktniji. Lugano je kroz posed hteo da nam parira. Mislim da smo se dobro nosili sa njima - objasnio je Slovenac.
Na kraju je izrazio nadu da će se sreća okrenuti na stranu crveno-belih, koji žele da u narednom evropskom meču stignu do pobede.
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