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Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Kopenhagenom (2:2) u drugom kolu Lige konferencije, a jedan od najzapaženijih aktera bio je mladi Vasilije Kostov, koji je postigao prelep pogodak za preokret crveno-belih.

Talentovani vezista zatresao je mrežu na kraju prvog poluvremena, ali je priznao da u prvi mah nije bio siguran da je lopta završila u golu.

FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

- Kada sam šutnuo, video sam da ide ka golu, ali nisam video da je ušla. Samo sam krenuo da se radujem, na kraju je ušla - rekao je Kostov.

Mladi fudbaler osvrnuo se i na probleme koje je Zvezda imala u presingu, istakavši da je protivnik uspevao lako da iznosi loptu.

- Najteže je bilo da u presingu izlazimo gore. Mi smo stajali sa dvojicom, oni sa trojicom. Lako su iznosili loptu - objasnio je Kostov.

Crveno-beli su imali prilike da postignu i treći gol i tako reše pitanje pobednika, ali im je nedostajalo više sigurnosti u završnici.

- Mogli smo u dosta navrata da postignemo i treći pogodak i da utakmicu privedemo kraju. Nismo imali dovoljno samopouzdanja, ali mislim da će to u narednim utakmicama da se promeni - poručio je mladi vezista.

Na kraju se osvrnuo i na proslavu pogotka sa saigračima, uz priznanje da u tim trenucima adrenalin potpuno preuzima kontrolu.

- Kada adrenalin pukne, ništa ne osećam - zaključio je Kostov.

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Delije na utakmici Crvena zvezda - Kopenhagen Izvor: Kurir