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Fudbaleri Crvene zvezde i Kopenhagena odigrali su nerešeno 2:2 na stadionu "Rajko Mitić" u drugom kolu Lige konferencije, a trener danskog tima Bo Svenson priznao je da je domaćin ostavio bolji utisak.

Kopenhagen je uspeo da se vrati posle preokreta crveno-belih i osvoji bod u Beogradu, pa nakon dva kola ima četiri boda. Ipak, Svenson nije bio u potpunosti zadovoljan igrom svoje ekipe.

1/13 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

- Pre svega, zadovoljan sam jednim bodom. Zvezda je bila bolji tim, nama nije tako dobro išlo. Zadovoljan sam što smo uspeli da se oporavimo. Imamo četiri boda, što je odlično za nas. Performans je mogao da bude bolji, ali ovo je u redu za nas - rekao je Svenson.

Strateg danskog kluba uporedio je ovaj meč sa prethodnim duelom protiv Brage, istakavši da njegov tim u Beogradu nije bio na istom nivou.

- To su dva potpuno drugačija meča, kod kuće i u gostima. Bili smo dinamičniji protiv Brage. Danas smo izgubili dosta drugih lopti, dok smo protiv Brage bili intenzivni. Sama utakmica je išla u korist Crvene zvezde, moramo da kritikujemo našu igru večeras. Bilo je bolje protiv Brage, ali osvojili smo bod - zaključio je trener Kopenhagena.

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