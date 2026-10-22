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Fudbaleri Crvene zvezde i Kopenhagena odigrali su večeras u Beogradu nerešeno 2:2, u drugom kolu Lige konferencija. Strelci za Zvezdu bili su Timi Maks Elšnik u 34. i Vasilije Kostov u 41. minutu.

Golove za Kopenhagen postigli su Matej Gaštarov autogol 29. i Maher Karizo u 70. minutu.

FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:

Zvezda je osvojila jedan bod posle dva kola, a Kopenhagen ima četiri poena.

U narednom kolu, Zvezda će dočekati Inter Eskaldes, a Kopenhagen će dočekati Iberiju.

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