Utakmica Crvena zvezda - Kopenhagen završena je rezultatom 2:2, a vi možete pogledati najzanimljivije momente sa meča.
Fudbal
PREČKA, ŠANSE, EVROGOLOVI, CRVENI KARTON... BILO JE SVEGA! Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice Crvena zvezda - Kopenhagen!
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Fudbaleri Crvene zvezde i Kopenhagena odigrali su večeras u Beogradu nerešeno 2:2, u drugom kolu Lige konferencija. Strelci za Zvezdu bili su Timi Maks Elšnik u 34. i Vasilije Kostov u 41. minutu.
Golove za Kopenhagen postigli su Matej Gaštarov autogol 29. i Maher Karizo u 70. minutu.
FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport
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Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:
Zvezda je osvojila jedan bod posle dva kola, a Kopenhagen ima četiri poena.
U narednom kolu, Zvezda će dočekati Inter Eskaldes, a Kopenhagen će dočekati Iberiju.
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