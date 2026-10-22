LUČIĆ NEZADOVOLJAN REMIJEM NA MARAKANI: Ne znam, valjda mahinalno to radimo...
Fudbaleri Crvene zvezde i Kopenhagena odigrali su nerešeno 2:2 u utakmici 2. kola Lige konferencija.
Strelci za Zvezdu bili su Elšnik u 34. i Kostov u 41. minutu.
Vodeći gol Kopenhagena delo je Gastarova koji je postigao autogol u 29. minutu, dok je bod gostima doneo Karizo u 70. minutu.
Zvezda je tako nakon poraza u Luganu upisala prvi bod u Ligi konferencija. Kopenhagen trenutno ima četiri boda.
U narednom kolu 5. novembra Zvezda dočekuje Inter Eskaldeš iz Andore.
Vladimir Lučić krilni fudbaler crveno-belih nije bio zadovoljan konačnim rezultatom.
."Razočarani smo zbog ovakvog rezultata. Nismo pobedili, to je bio jedini cilj. Opet smo krenuli dobro, imali posed i napadali. Opet iz greške primili gol, to je sastavni deo ovog sporta. Nakon toga smo se vratili, dali dva evrogola i otišli zadovoljni na poluvreme", rekao je Lučić i dodao:
"Sami smo se povukli. Ne znam ni ja, valjda se mahinalno povučemo i onda nas oni napadnu i primimo gol sa 25 metara".
Jasno je šta je nedostajalo pri rezultatu 2:1 za Zvezdu.
"Sigurno da damo još jedan gol, da bismo imali dva razlike i lakše disali", zaključio je Lučić.