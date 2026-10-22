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1/13 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Strelci za Zvezdu bili su Elšnik u 34. i Kostov u 41. minutu.

Vodeći gol Kopenhagena delo je Gastarova koji je postigao autogol u 29. minutu, dok je bod gostima doneo Karizo u 70. minutu.

Zvezda je tako nakon poraza u Luganu upisala prvi bod u Ligi konferencija. Kopenhagen trenutno ima četiri boda.

U narednom kolu 5. novembra Zvezda dočekuje Inter Eskaldeš iz Andore.

Na konferenciji za mediji posle meča govorio je trener crveno-belih Albert Rijera.

Najpre je upitan šta to nedostaje Zvezdi da bi upisala evropski trijumf i zašto nije bilo Kataija, Ivanića i Arnautovića.

"Da smo bili efikasni danas, ne bi pričali o igračima koji nisu igrali niti o nekim ranijim mečevima. Pravili smo greške, pravio ih je i protivnik. Neću da pričao o prošlosti, ja sam pozitivan, to nećete promeniti. Neću da pričam o igračima koji nisu igrali."

Diijeng nikako da postigne pogodak.

"To za mene nije problem, moj posao je da igrači prave šanse, Bamba je dao najboljeg sebe, ali nije dao danas, sledeći put će možda postići het-trik. Ne ubijam igrače, obrnuto. Zagrliću ga, on treba trenera koji ga podržava. Meni je važno da igrači imaju ideju, ja nisam protagonista, oni su. Pas, šut, to je na njima, ovo je utakmica sa mnogo grešaka. Ovo nije utakmica u kojoj sam ljut. Bio bih ljut da nije bilo ideje, ali sad ne. Videli ste rotacije, Gaštarov je igrao više unutra, da bi bili bolji u poslednjih 60 metara."

Rijera je govorio o koncentraciji i poseti na stadionu.

"Koncentrisan sam na ono kako mi možemo da igramo da bi pobedili. Mi smo u procesu, moram da izaberem igrače koji mogu da donesu pobedu, zato je takav i izbor. Treba da budemo pozitivni, mirni, imamo jedan bod, trebalo bi da je više, ali tako je kako je. Ako gledamo u budućnost neće biti dobro. Treba da prenesemo atmosferu i osećanja ka mojim igračima. Ovo nije danas bila najbolja atmosfera, znam da to nije bilo zbog fudbala, to nije zbog mene jer meni ne treba podrška. Izgubio sam mnogo puta, ali igračima treba podrška. Oni nemaju moje godine, ne smeta mi kad se pišu ili govore kritike o meni. Navijači dolaze da pomognu igračima, koji na terenu to osećaju. Igrače moraju, a mene ako žele - žele. Sve je do jedne reči, pobede, a za mene je to ipak "kako do pobede".

Zagrljaj sa Kostovom.

To što je dao gol, pa me zagrlio govorio mnogo. Lepo je. Kad greši, a ima samo 19 godina, moram da ga podržim. Sluša, a to želim od igrača, da osete samopouzdanje od trenera, pa neka greše.Bitno mi je da veruju u sve što radimo.

Gaštarov?

Rekao sam Gaštarovu da na treningu ne može da postigne ovakav gol kakav mu se danas desio. Ako smanjimo greške, pobedićemo više mečeva. Vidim mnogo mesta za napredak u mom timu, to nije problem.

Da li je problem to što zvezda ima bod posle dva kola?

"Imamo 12 bodova u opticaju, sa ovim jednim možemo do 13 i idemo u TOP 5. Svašta može da se dogodi, i sa 7 ili 8 može da se prođe dalje. Moramo da prihvatimo ovo danas, trebalo je da pobedimo danas u našem domu."

Koliko Zvezda ima prostora za napredak.

"Imamo mesta za napredak. Što se tiče šuteva sa distance, to je i do protivnika, koliko se "otvori". Ako imamo mogućnost za šut, a ne igramo sami jer nekad se protivnik drugačije brani, treba to da koristimo. Treba da promenimo naočare, ako je u poslednjem minutu Bamba dao gol, drugačije bi pisali.

Ali to mi neće promeniti koncept i ideju o celom meču, voleli bi da je Bamba dao gol. Ako imamo naočare sa "osvojili smo jedan bod" ili da ih skinemo i kažemo "imamo još mnogo bodova da osvojimo", bilo bi drugačije.

Primili smo golove kako smo primili, sa distance, bio je i autogol, nadam se da ćemo pobediti u narednim mečevima jer to zaslužujemo. Ovi igrači rade naporno i zaslužuju trijumf.", zaključio je Rijera.