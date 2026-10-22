U trećem kolu grupe I Student dočekuje nemački Sarlua, a Benfika dočekuje Šopron
Košarka
BENFIKA SLAVILA U NIŠU: Košarkašice Studenta poražene u Evrokupu
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Košarkašice Studenta doživele su drugi poraz u Evrokupu.
Student je u Nišu u utakmici drugog kola izgubio od Benfike sa 82:75 (21:17, 24:17, 19:23, 18:18).
Košarkašice, prvenstvo Srbije 2026/27 Foto: Kosarka24.rs
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Portugalski tim je stigao do druge pobede.
Aleksandrija Lea Skot je postigla 30 poena, a Teodora Ćulibrk, Nevena Vučković i Valerija Aleksijeva po 10 u timu Studenta.
Kod gošći Nan je postigla 20 poena, Martins 12, a po 10 Valencuela i Poljeros.
U trećem kolu grupe I Student dočekuje nemački Sarlua, a Benfika dočekuje Šopron.
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