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Košarkašice Studenta doživele su drugi poraz u Evrokupu.

Student je u Nišu u utakmici drugog kola izgubio od Benfike sa 82:75 (21:17, 24:17, 19:23, 18:18).

Košarkašice, prvenstvo Srbije 2026/27 Foto: Kosarka24.rs

Portugalski tim je stigao do druge pobede.

Aleksandrija Lea Skot je postigla 30 poena, a Teodora Ćulibrk, Nevena Vučković i Valerija Aleksijeva po 10 u timu Studenta.

Kod gošći Nan je postigla 20 poena, Martins 12, a po 10 Valencuela i Poljeros.

U trećem kolu grupe I Student dočekuje nemački Sarlua, a Benfika dočekuje Šopron.

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Košarkašice: Srbija - Island Izvor: Kurir