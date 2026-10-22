Cibona je smenila trenera Ivana Rudeža nakon loših rezultata u ABA ligi i Ligi šampiona. Novi tim predvode pomoćni treneri Neven Nikolić i Andrej Štimac.
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PALA ODLUKA! Cibona smenila trenera!
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Posle serije loših rezultata košarkaški klub Cibona je donela odluku da se rastane sa dosadašnjim trenerom Ivanom Rudežom.
Do rastanka je došlo posle poraza u Zagrebu od ekipa Borca i Cedevite Olimpije, kao i od Slovana iz Bratislave u sklopu ABA lige, dok su u Ligi šampiona, gde se Cibona takmiči po prvi put poraženi od Legije.
Cibona - Partizan, ABA liga Foto: Cibona / Ivana Dergez
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Do imenovanja novoga glavnog trenera prvu ekipu će voditi pomoćni treneri Neven Nikolić i Andrej Štimac.
Ovaj trenerski tandem predvodiće klub na utakmici protiv Krke, kao i evropski okršaj protiv Strazbura.
Cibona posle tri odigrane utakmice u ABA ligi, ima isto toliko poraza.
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