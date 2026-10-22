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Posle serije loših rezultata košarkaški klub Cibona je donela odluku da se rastane sa dosadašnjim trenerom Ivanom Rudežom.

Do rastanka je došlo posle poraza u Zagrebu od ekipa Borca i Cedevite Olimpije, kao i od Slovana iz Bratislave u sklopu ABA lige, dok su u Ligi šampiona, gde se Cibona takmiči po prvi put poraženi od Legije.

Cibona - Partizan, ABA liga Foto: Cibona / Ivana Dergez

Do imenovanja novoga glavnog trenera prvu ekipu će voditi pomoćni treneri Neven Nikolić i Andrej Štimac.

Ovaj trenerski tandem predvodiće klub na utakmici protiv Krke, kao i evropski okršaj protiv Strazbura.

Cibona posle tri odigrane utakmice u ABA ligi, ima isto toliko poraza.

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Košarkaška reprezentacija Srbije na gostovanju Italiji Izvor: Kurir