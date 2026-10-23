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Košarkašice Crvene zvezde doživele su prvi poraz u Evroligi.

Crveno-bele su u utakmici 2. kola u Italiji poražene od Skija sa 84:72 (19:18, 18:16, 20:14, 27:24).

Skio je ostvario drugu pobedu.

1/12 Vidi galeriju Košarkašice, prvenstvo Srbije 2026/27 Foto: Kosarka24.rs

Tim Marine Maljković je pružio jak otpor renomiranom protivniku. Zvezda je vodila većim delom prve četvrtine, a prednost je u jednom trenutku stigla i do devet poena prednosti.

Ipak, Skio je početkom druge četvrtine preuzeo prednost koju nije ispuštao u nastavku utakmice. Do poluvremena ona je iznosila uglavnom između tri i pet poena, a na poluvremenu je rezultat glasio 37:34.

Skio je sredinom treće četvrtine stigao do desetak poena prednosti, a u četvrtoj četvrtini definitivno se odvojio i priveo mirno meč kraju.

Domaćin je imao sjajno veče u šutu za tri poena. Pogodio je čak 11 trojki iz 27 pokušaja, što je timu grčkog stručnjaka Jorgosa Dikalukalosa dalo odlučujuću prednost. Time je prednost Zvezde u mnogim segmentima igre pala u drugi plan.

Alija Kolijer je postigla 19 poena, a Artemis Spanu 12 u timu Zvezde. Kod domaćina Kitija Lakša je imala svoje veče sa 24 poena. Marijam Kulibali je postigla 14 poena, a Marija Konde 13.

U drugoj utakmici ovog kola Galatasaraj je savladao Mehelen u Belgiji sa 77:50. Posle ovog kola Skio ima maksimalan učinak, a Crvena zvezda i Galatasaraj 1-1. Mehelen je na začelju sa dva poraza.