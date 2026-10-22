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Fudbaleri Crvene zvezde i Kopenhagena odigrali su večeras u Beogradu nerešeno 2:2, u drugom kolu Lige konferencija

Pred vama su igrači crveno-belog tima na skeneru Kurira.

Mateus 6,5

Gotovo da nije imao posla, dok mu se nije zatresla mreža. Primio je gol od svog igrača, kada ga je Gaštarov uhvatio u raskoraku, želevši da mu vrati jednu visoku loptu. U drugom poluvremenu branio je sve što je bilo do njega, nekoliko izglednih prilika koje su bile opasne po gol Crvene zvezde.

Matej Gaštarov 6

Nije imao sreće na ovoj utakmici, iako je bio više nego dobar. Plaća greške mladosti, koje izgleda svaki igrač iz omladinaca Zvezde mora da prođe u prvom timu. Postigao autogol u 29.minutu, hteo je nezgodnu loptu da vrati Mateusu i pogrešio. Kasnije se podigao, pokazao da ima jak karakter, jer je kroz sličnu situaciju prošao i protiv Lugana. Bez obzira na skupu grešku, treba podržati ovog momka.

Stefan Gudelj 6

Ima ozbiljan kvalitet, ali i za njega se može napisati isto kao i za Gaštarova. I kod njega ima "bubica" koje se moraju izlečiti igranjem, a koje opet skupo koštaju Zvezdu. Nekoliko puta pravovremeno presecao akcije Kopenhagena. Šutirao preko gola u 14.minutu, a bila je dobra prilika za gol. U 59. minutu hladnokrvno očistio situaciju pred golom Zvezde. U sudijskoj nadoknadi dobio je crveni karton, iz situacije koja nije mirisala na gol, a on je bio poslednji igrač odbrane. I tu je bio danak njegovom neiskustvu, naštetio je sebi i Zvezdi, jer neće biti u konkurenciji za naredni četvrtak i meč protiv ekipe Eskaladesa iz Andore. Sreća je za Zvezdu što posle njegovog isključenja nije bilo više vremena, jer bi domaćin stvarno bio u teškoj situaciji.

Juta Nakajama 6

Zatresao je prečku u 16.minutu. I to je bilo to od njega, kada je u pitanju ofanzivni deo. U defanzivi nije briljirao, ali nije bio ni nesiguran. Ne treba ga previše kritikovati, ali ni hvaliti. Sasvim solidna partija, jer je u nekim situacijama delovao baš dobro, a opet imao je nekoliko loših pasova koji su donosili tranziciju Kopenhagenu.

1/13 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Rade Krunić 7

Motor Crvene zvezde, od njega sve kreće i počinje. Mnogo važan igrač za Zvezdu. Šteta što svoju dobru partiju nije krunisao pobedom i prvim bodovima u Ligi konferencije. Imao je tečan i siguran pas, ali deluje da ga baš saigrači nisu pratili na terenu. U nekoliko navrata videlo se kako komanduje ekipom, posebno u postavljanju kod prekida, ozbiljne biljke crveno-belih ove sezone.

Timi Maks Elšnik 7

Dobra partija Zvezdinog univerzalca. Prelep gol postigao je u 34.minutu, skinuo je paučinu sa gola Kopenhagena, šutem sa 20 metara. Došao je u pravo vreme na dodavanje Lučića i smestio loptu tamo gde treba. Dosta je trčao na ovoj utakmici, prilično se potrošio u duel igri sa snažnim i čvrstim fudbalerima Kopenhagena. Šteta je što iz još nekoliko poluprilika nije okušao svoju levicu, deluje da je mogao baš dobro da pripreti klubu iz Danske.

Tomas Handel 6,5

Izuzetan u defanzivnim zadacima, gotovo bez greške. Držao je sredinu terena i sprečavao igrače Kopenhagena da razviju igru. Čim je izašao, baš kao u Luganu, Zvezda je bila u problemu na sredini terena, kao da je imala igrača manje. Morao je da ostane u igri jer deluje da se nije potrošio, ali morao je da ispoštuje odluku trenera Rijere. Nije pravio greške, nije ispadao iz igre i deluje da bi u narednim utakmicama mogao da bude starter.

Vasilije Kostov 7

I za njega isto se može napisati konus Radeta Krunića. Odlična partija, koja nije krunisana pobedom. Bilo ga je svuda na ovoj utakmici, bio je prava radilica u Zvezdinom timu. Onaj Vasilije Kostov u svom modu, kako je navikao navijače i novinare. Ogroman radijus kretanja, agresivnost, pritisak na protivnika i dobar pas. Kakvu je golčinu dao u 41.minutu... Auuu! Pravi projektil iskosa sa leve strane, pod prečku, šut koji se ne brani, za TV špice. Proslavio ga je emotivno, kako dolikuje, opet kažemo šteta, što to nije bio gol za pobedu.

Vladimir Lučić 7

Iz utakmice u utakmicu sve bolji. Definitivno je prva opcija za desno krilo, tu gotovo da više nema dileme. Opet, kod njega stara boljka, nedostaje taj završni pas i šut. Ali... Nema potrebe kritikovati ga, ili kuditi, treba ga pohvaliti. Sjajna asistencija kod gola Elšnika, kada je povukao u sredinu, a onda ostavio loptu Slovencu koji je spakovao u mrežu danskog predstavnika. Lepu šansu u 55.nije pretvorio u gol. Trčao je mnogo, nije zapostavljao zadatke u defanzivi i to je odlika koju voli i ceni svaki trener.

Bamba Dijeng 5

Večeras je delovao kao amater. Ni govor tela mu nije bio najbolji. Ispromašivao sa čovek za sve pare. Plus, stalno je bio u ofsajdu, kao da nije mogao da se orijentiše u prostoru. Baš loša utakmica, ispod svakog nivoa. U 90.minutu je opet razočarao, iz izgledne prilike nije stigao ni do lopte. Užasna partija, za zaborav. Moraće da poradi na koncentraciji i završnici. Istrpeo ga je Rijera, nije želeo da ga menja, iako je bio više nego zreo za klupu.

Mihailo Ristić 7

Dobra i sigurna partija. Ovakve igrače treneri najviše vole, jer izvršavaju svake zadatke koji se pred njih postave. Upravo takav bio je Ristić večeras, ali i pre sedam dana u Luganu. Držao je levu stranu Zvezde, koju fudbaleri danskog tima nisu mogli da probiju, niti nanesu štetu prvaku Srbije. Više je bio koncentrisan na odbrambene zadatke, a gledao je da u svakom trenutku bude od koristi veznim igračima Zvezde. Nažalost, baš dobru partiju nije krunisao pobedom.

Mohamed Čam 5,5

Od 62. umesto Tomasa Handela. Pravio je previše grešaka, prodavao lopte na sredini terena. Ne može tako da se igra, jer je saigrače uvaljivao u teške situacije. Definitivno nije doneo ono što se od njega tražili.

Mohamed Abu Fani /

Od 84.umesto Vasilija Kostova. Premalo vremena proveo je na terenu za ocenu.

Loizos Loizu /

Od 84. umesto Vladimira Lučića. Premalo vremena proveo je na terenu za ocenu.

Albert Rijera

I dalje se čeka njegova pobeda na klupi Crvene zvezde u Evropi. Propustio je i drugu priliku, mada je bio veoma blizu. Nije zaslužio da izgubi u Luganu, isto tako trebalo je da dobije Kopenhagen, jer je Zvezda kad se sve sabere i oduzme bila bolji rival. Ali... Moraće još dosta da radi, jer je bilo vidljivo da ima određenih rupa u igri njegovog tima. Previše golova primio mu je tim u dve utakmice, čak pet. To je nešto na čemu će morati da poradi, da mu odbrana bude čvršća i sigurnija. Isto tako, štuca mu u napadu, ne sme Dijeng da promaši toliko prilika, posebno centarfor takvog renomea. Vezni red mu deluje pristojno, iz utakmice u utakmicu, sve bolje i bolje, što se može reći i za krila. Zvezda ima igru, iz pasa, lako dolazi do gola protivnika, ali isto tako javljaju se krateri između linija, što ekipe poput Kopenhagena lako napadaju i pretvaraju u šanse. Nije se večeras kockao kao u Luganu sa izmenama, mada ostaje osećaj da i ovaj put nije sa klupe dobio ono što je tražio. Valjda će sledećeg četvrtka protiv Eskaladesa iz Andore biti bolje.