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Fudbaleri Trabzonspora pobedili su danas na svom terenu Harts 2:0, u utakmici drugog kola Lige konferencija.Turska ekipa povela je u 32. minutu golom Mohameda Salaha iz jedanaesterca, a egipatski fudbaler asistirao je kod drugog kola u 58. minutu kada je strelac bio Frankulino.

Posle dva kola Trabzonspor ima svih šest bodova, a Harts ima bod.

U sledećem kolu Trabzonspor će 5. novembra dočekati Frajburg, a Harts će u Švajcarskoj igrati protiv Tuna.

Fudbaleri Lugana se nisu zaustavili na pobedi protiv Crvene zvezde, već su otišli u drugom kolu Lige konferencija u Madrid i savladali Hetafe sa ubedljivih 5:2.

Posle šoka u drugom minutu i vođstva Španaca preko Azona, već u trećem je Ajeti uzvratio za 1:1, a onda je u sedmom minutu Kiminjani preokrenuo i otvorio vatromet u predgrađu Madrida.

Ajeti je u do poluvremena već doneo i 3:1, da bi Bislimi početkom drugog, tačnije u 50. minutu već ispostavio poker Lugana.

Taman kada je Borha Majoral možda doneo neku nadu u 74. minutu kada je smanjio na 4:2, Berens u nadoknadi zaključuje petardu i novu pobedu Lugana.

Fudbaleri Nordsjelanda odigrali su na svom terenu 2:2 protiv CSKA iz Sofije.

Dva gola u domaćem timu postigao je Ibrahim Adel, u 55. i 67. minutu, a dvostruki strelac u bugarskoj ekipi bio je Leandro Godoj, u osmom i 88. minutu.

Ajeti je u do poluvremena već doneo i 3:1, da bi Bislimi početkom drugog, tačnije u 50. minutu već ispostavio poker Lugana.

Taman kada je Borha Majoral možda doneo neku nadu u 74. minutu kada je smanjio na 4:2, Berens u nadoknadi zaključuje petardu i novu pobedu Lugana.

Nordsjeland ima dva boda, a CSKA jedan bod.

U sledećem kolu danski klub igraće u Monaku, a CSKA će u Atini igrati protiv Panatinaikosa.

Rezultati ;drugog kola Lige konferencija: Kairat - Panatinaikos 1:5 Crvena zvezda - Kopenhagen 2:2 Hetafe - Lugano 2:5 Iberija - Mjalbi 1:1 Inter Eskaldes - Krajova 1:3 Jablonec - Brajton 0:0 Kauno Žalgiris - Bran 1:4 Nordsjeland - CSKA Sofija 2:2 Pafos - Riga 1:1 Trabzonspor - Harts 2:0 Arhus - Egnatija (21.00) Ajaks - Atalanta (21.00) Borac Banja Luka - KuPS (21.00) Braga - Gent (21.00) Linkoln - Tvente (21.00) Mitjiland - Sen Trojden (21.00) Monako - Frajburg (21.00) Tun - Hajduk Split (21.00)