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Fudbaleri Crvene zvezde trenutno dočekuju Kopenhagen u utakmici 2. kola Lige konferencija.

Ipak, crveno-beli se nalaze u lošoj situaciji, pošto gostujući tim vodi od 28. minuta. 

Nakon jednog centaršuta sa desnog boka koji naprvi pogled uopšte nije delovao opasno, mladi Gaštarov je napravio katastrofalnu procenu.

Atmosfera pred utakmicu FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Umesto da rutinski izbaci loptu daleko od svog gola u aut ili korner, nespretno je zahvatio cevanicom i pogodio sopstvenu mrežu, ostavivši nemoćnog golmana Mateusa bez ikakve šanse da interveniše.

Kako je Kopenhagen došao do vođstva pogledajte u priloženom video snimku:

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Mirko Ivanić gol na Crvena zvezda - Viktorija Plzenj Izvor: TV Arena sport/Screenshot