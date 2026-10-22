Pogledajte nestvaran autogol Gaštarova koji je doveo Kopenhagen u vođstvo protiv Crvene zvezde.
Fudbal
BIZARNO, DA BIZARNIJE NE MOŽE! Pogledajte nestvaran autogol Zvezde! Gaštarov zatresao svoju mrežu, ovako je Kopenhagen poveo! VIDEO
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Fudbaleri Crvene zvezde trenutno dočekuju Kopenhagen u utakmici 2. kola Lige konferencija.
Ipak, crveno-beli se nalaze u lošoj situaciji, pošto gostujući tim vodi od 28. minuta.
Nakon jednog centaršuta sa desnog boka koji naprvi pogled uopšte nije delovao opasno, mladi Gaštarov je napravio katastrofalnu procenu.
Atmosfera pred utakmicu FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport
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Umesto da rutinski izbaci loptu daleko od svog gola u aut ili korner, nespretno je zahvatio cevanicom i pogodio sopstvenu mrežu, ostavivši nemoćnog golmana Mateusa bez ikakve šanse da interveniše.
Kako je Kopenhagen došao do vođstva pogledajte u priloženom video snimku:
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