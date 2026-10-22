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Fudbalska utakmica između Srbije i Nemačke u okviru Lige nacija, koja je zakazana za 13. novembar na stadionu "Rajko Mitić", biće odigrana bez publike, a neće biti dozvoljeno ni prisustvo 2.000 gostujućih navijača u posebnom sektoru.

Nakon dodatnih konsultacija sa UEFA, potvrđeno je da će gostujući sektor ostati zatvoren. Ipak, u skladu sa pravilima evropske kuće fudbala, predviđen je izuzetak za najviše 200 mesta prve kategorije za gostujuće navijače, u sektoru "Siniša Mihajlović".

1/17 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic

Utakmici će moći da prisustvuju deca do 14 godina, ali isključivo u okviru organizovanih grupa škola, klubova i akademija, uz odgovarajuću pratnju. Pojedinačni dolasci dece sa roditeljima neće biti dozvoljeni.

Fudbalski savez Srbije već je objavio informacije o načinu prijavljivanja i organizovanom dolasku dece, uz detaljna uputstva za škole, klubove i akademije koje žele da prijave svoje grupe.

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