Panatinaikos je prvi na tabeli sa šest bodova, a Kairat ima bod na 22. mestu
Fudbal
PUČE PETARDA: Fudbaleri Panatinaikosa ubedljivi protiv Kairata u Ligi konferencija
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Fudbaleri Panatinaikosa pobedili su danas u Almatiju domaći Kairat 5:1, u utakmici drugog kola Lige konferencija.
Grčki tim poveo je u šestom minutu golom Visentea Taborde, a zatim je dvostruki strelac bio Siril Desers, koji je postigao golove u 24. minutu iz jedanaesterca i u 47. minutu.
Atmosfera pred utakmicu FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport
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Četvrti gol postigao je Kings Kagva u 57. minutu, a Elmin Rastoder bio je strelac petog gola u 75. minutu.
Jedini gol za Kairat postigao je Ismail Bekbolat u 79. minutu.
Panatinaikos je prvi na tabeli sa šest bodova, a Kairat ima bod na 22. mestu.
U trećem kolu Panatinaikos će 5. novembra dočekati CSKA iz Sofije, a Kairat će u Bergamu igrati protiv Atalante.
Ostale utakmice drugog kola igraju se večeras od 18.45 i od 21 čas.
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