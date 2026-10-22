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Fudbaleri Panatinaikosa pobedili su danas u Almatiju domaći Kairat 5:1, u utakmici drugog kola Lige konferencija.

Grčki tim poveo je u šestom minutu golom Visentea Taborde, a zatim je dvostruki strelac bio Siril Desers, koji je postigao golove u 24. minutu iz jedanaesterca i u 47. minutu.

Atmosfera pred utakmicu FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

 Četvrti gol postigao je Kings Kagva u 57. minutu, a Elmin Rastoder bio je strelac petog gola u 75. minutu.

Jedini gol za Kairat postigao je Ismail Bekbolat u 79. minutu.

Panatinaikos je prvi na tabeli sa šest bodova, a Kairat ima bod na 22. mestu.

U trećem kolu Panatinaikos će 5. novembra dočekati CSKA iz Sofije, a Kairat će u Bergamu igrati protiv Atalante.

Ostale utakmice drugog kola igraju se večeras od 18.45 i od 21 čas.

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