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Kako je navedeno, SAD su izabrane zbog iskustva u organizaciji Fifa takmičenja, razvijene infrastrukture i usluga, kao i velikog interesovanja za ženski fudbal u toj zemlji.

Plasman na turnir određivaće se na osnovu rezultata klubova u najvažnijem klupskom takmičenju njihove konfederacije tokom četvorogodišnjeg kvalifikacionog perioda, koji obuhvata sezone završene 2024. i 2027. godine.

Fifa je odobrila i model raspodele finansijskih sredstava za Svetsko prvenstvo za žene 2027. godine, koji će obuhvatiti nagradni fond, sredstva za pripreme i program beneficija za klubove.

Sredstva namenjena pripremama biće povećana na 2,5 miliona dolara po reprezentaciji učesnici, čime će biti izjednačena sa iznosom predviđenim za Svetsko prvenstvo za muškarce 2026. godine.

1/4 Vidi galeriju FIFA Foto: Profimedia, AP, Reuters

Igračice će imati isti nivo usluga kao njihove muške kolege na Mundijalu 2026, dok će eventualni višak prihoda sa ženskog prvenstva biti raspodeljen uključenim nacionalnim savezima, uz izdvajanje posebnog iznosa za igračice. Dodatni detalji biće razmatrani na narednom sastanku Saveta Fifa u decembru 2026. godine.

Izmenjeni su i termini završne faze Fifa ženskog Kupa šampiona 2027, koji će biti održan od 26. do 31. januara u Majamiju. Polufinalne utakmice biće odigrane različitih dana kako bi se povećala vidljivost takmičenja.

Kada je reč o ostalim odlukama, Fifa je potvrdila da će Katar biti domaćin završne tri utakmice Interkontinentalnog kupa 2026. godine. Derbi Amerika zakazan je za 9. decembar, Čelendžer kup za 12. decembar, a finale za 16. decembar.

Određeno je i da će Svetsko prvenstvo za fudbalere do 20 godina, čiji će domaćini biti Azerbejdžan i Uzbekistan, biti održano od 17. septembra do 9. oktobra 2027. godine.

Fifa je takođe imenovala komitet za normalizaciju Fudbalskog saveza Nigerije, čiji je mandat određen najkasnije do 31. maja 2027. godine.