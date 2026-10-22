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Uprava Olimpijakosa donela je radikalnu odluku i suspendovala Tajlera Dorsija na mesec dana iz svih klupskih aktivnosti, a razlog za drastičnu kaznu je sporni komentar koji je američki bek ostavio na društvenoj mreži Instagram

Nezadovoljan minutažom na utakmici protiv Valensije, Dorsi je putem interneta javno prozvao i kritikovao ljude iz menadžmenta kluba.

1/5 Vidi galeriju Tajler Dorsi Foto: Stefanos Kyriazis/Ipa Sport / Ip / Zuma Press / Profimedia, Starsport

Rukovodstvo kluba ponudilo mu je priliku da povuče rečeno i javno se izvini, međutim, kako je bek to odbio da učini, čelnici kluba doneli su zvaničnu odluku da ga potpuno odstrane iz tima u narednih mesec dana, uz obavezu da uplati i pozamašnu novčanu kaznu.

- Olimpijakos obaveštava javnost da je košarkaš Tajler Dorsi uklonjen i neće prisustvovati timskim aktivnostima tokom jednog meseca zbog kršenja klupske discipline - napisao je Olimpijakos u saopštenju.