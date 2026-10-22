Drugo kolo Lige konferencije donosi prvu domaću utakmicu za Crvenu zvezdu.
Fudbal
OSTALO JE JOŠ MANJE OD SAT VREMENA DO POČETKA UTAKMICE! Pogledajte kakva je atmosfera pred utakmicu Crvena zvezda - Kopenhagen! FOTO
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Crvena zvezda će od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić" dočekati Kopenhagen.
Crveno-beli će imati priliku da se pred svojim navijačima iskupe za poraz u Luganu u prvom kolu.
Danski predstavnik želi nastavak pobedničkog niza posle ubedljivog starta i pobede nad Bragom sa 3:0.
Do početka utakmice je ostalo nešto manje od sat vremena, a kakva je atmosfera ispred stadiona pogledajte u priloženom video snimku:
Atmosfera pred utakmicu FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport
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