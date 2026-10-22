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Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Almatiju, pošto je danas u osmini finala pobedio Japanca Šoa Šimabukura rezultatom 6:2, 6:1.

Meč je trajao 52 minuta. Medvedev je peti teniser sveta, dok je Šimabukuro 109. na ATP listi.

Danil Medvedev na meču protiv Džeka Drejpera Foto: Mark J. Terrill/AP, JOHN G. MABANGLO/EPA

 Ruski teniser je u prvom setu napravio dva brejka, dok je u drugom setu tri puta oduzeo servis protivniku za pobedu i plasman u narednu rundu takmičenja.

Medvedev će u četvrtfinalu igrati protiv Terensa Atmana, koji je savladao Matiju Belučija sa 2:1 u setovima.

Preostala tri četvrtfinalna para čine: Aleksandar Bublik-Karen Hačanov, Stefanos Cicipas-Džejms Dakvort i Nikoloz Basilašvili-Adrijan Manarino.

ATP turnir u Almatiju igra se za nagradni fond od 1.075.160 dolara.

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Danil Medvedev o Novaku Đokoviću Izvor: Youtube/Australian open